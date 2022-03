पटना: बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Speaker Vijay Sinha) भले ही आज सदन की कार्यवाही में शामिल हुए हों लेकिन विपक्ष अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) से माफी की मांग पर अड़ा हुआ है. जिस वजह से लगातार दूसरे दिन भी बिहार विधानसभा की कार्यवाही बाधित हो रही है. बीजेपी नेता और बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार (Sugarcane Minister Pramod Kumar) ने कहा कि जब विवाद का निपटारा हो गया है, तब ऐसे में फिर से इस मामले को उठाने का क्या मतलब है.

ये भी पढ़ें: आसन पर आए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, विपक्ष बोला- CM नीतीश मांगे मांफी तभी चलने देंगे सदन

दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा: बुधवार को बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की ओर से हंगामा शुरू हो गया और मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग होने लगी. पहली पाली में बिना कामकाज के ही सदन को विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया. वहीं, दूसरी पाली में भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और दूसरी बार भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.

विपक्ष की हल्की राजनीति: बीजेपी कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार का कहना है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सदन में वाद-विवाद हो लेकिन जब विवाद का निपटारा हो गया तो फिर इस मामले को उठाने का क्या मतलब है. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले पर हल्की राजनीति करना चाह रहा है. वास्तव में विपक्ष एजेंडा विहीन है. विपक्ष दूसरे की बॉल पर बैटिंग करना चाहता है.

मंत्री को पोस्टर दिखाया: इस दौरान बीजेपी मंत्री को आरजेडी सदस्यों ने पोस्टर भी दिखाया और पूछा कि मुख्यमंत्री कहां हैं, सदन में बुलाइये उनको. हालांकि मंत्री का साफ कहना है कार्य मंत्रणा समिति में जब फैसला हो गया तो सदन को चलने देना चाहिए.

विधानसभा अध्यक्ष का सदन में बयान: आपको बताएं कि सदन में स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि 'अब तक सत्र और उसकी बैठकों में आप लोगों के सहयोग से शत प्रतिशत कार्यवाही हुई है और शत प्रतिशत जवाब भी आया. ये आप सबकी सामूहिक उपलब्धि है. विगत दो तीन दिनों से जो गतिरोध आया है. आरंभ से ही सदन में जो कुछ हो रहा है उससे हम सभी वाकिफ हैं. हम सबों का प्रश्न पूछना सरकार का उत्तर देना आप सभी को संरक्षण देते हुए सदन का संचालन करना यही संसदीय परंपरा है. मैंने भी इसी परंपरा का निर्वहन किया है. अब जब मैं आसन में हूं किसी मामले में विरोधी दलों का विरोध और सरकार का उत्तर देते हुए आपा खोते हुए भी देखा हूं. आसन की विवशता है कि आम जनता के दुख दर्द का निपटारा सदन से हो सके इसका निर्वहन करना है. जो कुछ भी अप्रिय बातें हुई हैं उसपर सभी को गंभीरता से विचारना है. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया है. मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सभी विधायिका को मजबूती और प्रशासनिक अराजकता के रोकते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें.'

जब विधानसभा में भड़क गए CM नीतीश : दरअसल, लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehave with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे. ऐसे में सोमवार को सीएम ने सदन में कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (Debate Between CM Nitish Kumar and Speaker Vijay Sinha ) के बीच तीखी बहस हुई थी.

पढ़ें- स्पीकर से नोकझोंक के सवाल पर कन्नी काट गए CM नीतीश.. बिना जवाब दिए चलते बने मुख्यमंत्री

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP