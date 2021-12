पटनाः हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में 2446 दरोगा के पदों पर बहाली की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्टे (Stay On Recruitment Of Sub Inspector) लगा दिया. ऐसे में नाराज दारोगा अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बेली रोड पर सरदार पटेल भवन का घेराव (Sub Inspector Candidates Ruckus In Patna) किया. 2000 से अधिक अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन से सड़क पर लगभग 1 घंटे जाम की स्थिति बन गई. सड़क का ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया.

अभ्यर्थियों के प्रदर्शन से सड़क पर जो जाम लगा इस वजह से सड़क पर भी कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी हुई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. ऐसे में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और कई थानों के पुलिस और मजिस्ट्रेट सरदार पटेल भवन पहुंच गई. लगभग 45 मिनट तक अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने का काम चला.

दारोगा बहाली पर रोक के बाद अभ्यर्थियों का हंगामा

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को समझाया कि जब वह एक बार मेरिट लिस्ट में आ गए हैं तो अभी नहीं तो थोड़े समय बाद ही उनकी बहाली की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाएगी. अधिकारियों ने समझाया कि धरना प्रदर्शन करने की सही जगह गर्दनीबाग धरनास्थल है. सड़क पर प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लग गया है, ऐसे में उन लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि सड़क से भीड़ को तुरंत हटाए.

काफी समझाने बुझाने के बाद दारोगा अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करने के लिए गर्दनीबाग भेजा गया और इसके लिए अभ्यर्थियों के आगे आगे पुलिस प्रशासन की टीम चल रही थी और पीछे पीछे अभ्यर्थी चल रहे थे. दारोगा के सफल अभ्यर्थियों ने सरदार पटेल भवन के घेराव करने के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाए.

बताते चलें कि 2446 दारोगा के पदों के लिए मेरिट लिस्ट में आए सभी अभ्यर्थियों का मेडिकल और कागजी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. सिर्फ उनके जॉइनिंग भर की देर है. अभ्यर्थियों ने मीडिया में कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया. उनका आरोप था कि रिजल्ट में एक-दो गड़बड़ी होने पर मीडिया ने बेवजह तूल दिया जिस वजह से उन लोगों का जॉइनिंग अटक गई.

