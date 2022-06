पटना: राजधानी पटना में अग्निपथ योजना का विरोध (Police Took Action Against Protesters in Patna) करने वाले उपद्रवियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिले के तमाम सरकारी छात्रावासों पर पटना पुलिस ने एक साथ छापेमारी की है. इस छापेमारी के लिए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो (SSP Manavjeet Singh dhillon) ने शनिवार को आदेश दिया था. उसके बाद पटना के तमाम सरकारी हॉस्टलों पर छापेमारी की गई. इस दौरान पटेल हॉस्टल में मौजूद तीन संदिग्ध युवकों के साथ पीरबहोर थाना क्षेत्र के लॉ कॉलेज हॉस्टल से बाहरी छात्रों को हिरासत में लिया गया है.



यह भी पढ़ें- पटना पुलिस लाइन में SSP मानवजीत सिंह ढिल्लो ने फहराया तिरंगा, पुलिसकर्मियों का बढ़ाया हौसला

सरकारी छात्रावास में छापेमारी: दरअसल पटना में हुए अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रव को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित कर शनिवार की देर रात पटना के पटेल हॉस्टल, सैदपुर हॉस्टल, लॉ कॉलेज हॉस्टल, मिंटो हॉस्टल, जैक्शन हॉस्टल सहित कई जगह पर एक साथ छापेमारी की गई. इस अभियान में पुलिस की टीम के साथ कई बटालियन और ए आर बी के जवान भी मौजूद रहे. इस पूरे छापेमारी अभियान में छात्रावास के कमरे में अवैध रूप से कब्जा जमाये हुए छात्रों को बाहर निकाला गया. उसके साथ ही हॉस्टल कैम्पस में मौजूद असामाजिक तत्वों की तलाशी की गई. वहीं, पटेल छात्रावास में तीन संदिग्ध छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.









'पुलिस ने एक साथ कई हॉस्टलों में छापेमारी की है. हर एक कमरे में चेकिंग की गई इसके लिए इतना ज्यादा पुलिस बल की जरुरत पड़ी., वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर छापेमारी की गई है, नॉन अलॉटी लोग को हिरासत में लिया गया है पता किया जाएगा पूछताछ की जाएगी किस लिए यहां आये थे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी'- सबी उल हक थाना प्रभारी, पीरबहोर

यह भी पढ़ें- घर से शराब पकड़ाया तो महिला बन गई 'चंडी'... त्रिशूल और तलवार लिए पुलिस पर टूट पड़ी

पीरबहोर थानाध्यक्ष ने मामले की जानकारी दी: बीते शनिवार की देर रात पटना के तमाम हॉस्टलों में छापेमारी शुरू हुई. इस दौरान छात्रों के बीच अफरा तफरी मच गई. बाहर से आये हुए लड़के इधर उधर दौड़ते भागते दिखे ताकि पुलिस की गिरफ्त में न आ जाये. इस दौरान हॉस्टलों में छापेमारी करने पहुंची पटना पुलिस की टीम के साथ ए.आर.बी के जवान भी नजर आये.