पटना: भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव (khesari lal yadav) का सिक्का चलता है. यूपी- बिहार में खेसारी की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. ऐसे में खेसारी लाल के टैटू वाली फैन, सौम्या पोखरेल (Saumya Pokharel) की चर्चा खूब हो रही है. लेकिन इस बार वजह कोई गाना नहीं बल्कि भोजपुरी के एक और सुपरस्टार पवन सिंह है. दरअसल, भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली सौम्या पोखरेल ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पवन सिंह को न जानने की बात की, जिसे लेकर काफी बवाल मच गया.

क्या कहा था सौम्या पोखरेल ? : पिछले दिनों पटना में ‘हरदी लागे जान के’ सांग को लॉन्च किया गया था. इस मौके पर खेसारी लाल और सौम्या पोखरेल दोनों मौजूद थे. इसी दौरान पत्रकारों ने जब सौम्या से पवन सिंह के बारे में पूछा गया और उनके साथ किसी गाने को लेकर काम करने को पूछा गया तो सौम्या ने यह कह दिया की कौन पवन सिंह, मैं नहीं जानती उनको. इस इंटरव्यू को देखकर सोशल मीडिया पर पवन सिंह के फैंस सौम्या को खूब ट्रोल कर रहे है. हालांकि वीडियो के ट्रोल होने के बाद एक बार फिर सौम्या ने वीडियो जारी कर ट्रोलर्स को आड़े हाथों लिया.

सौम्या पोखरेल पर भड़के यूजर : सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया. सौम्या पोखरेल आपको पता होना चाहिए आदरणीय पवन सिंह भईया हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्तंभ हैं, पवन सिंह कौन है पूरी दुनिया जानती है उनको. और आप अपने हाथ में गुरूदेव का टैटू बनवा लेने और विवाद से नहीं अपने टैलेंट की बदौलत स्टार बनिए. I just want to say this to you.

हाथ पर बनवा रखा है खेसारी को टैटू : बता दें सौम्या पोखरेल वही है जो भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को अपना स्टार बताती हैं, और उनकी सबसे बड़ी फैन होने का दावा करती हैं. खेसारी लाल यादव की दीवानगी सौम्या पर सिर चढ़कर बोलती है. सौम्या ने खेसारी लाल यादव के नाम का टैटू अपने हाथों पर गुदवा रखा है. मूल रूप से नेपाल की रहने वाली सौम्या बीते दिनों खेसारी से लिपट कर रोने का वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में आई थी. फैन के गले लगकर रोने के बाद खेसारी काफी भावुक हो गए थे.

खेसारी ने पूरी की सौम्‍या पोखरेल की ख्‍वाहिश : खेसारी लाल यादव ने मंगलवार को "हरदी लागे जान के" नामक अपना नया एल्बम लॉन्च किया. इस एल्बम में अभिनेत्री सौम्या पोखरेल को खेसारी ने मौका दिया हैं. इस वीडियो के रिलीज होने के बाद यूट्यूब पर इसे लाखों लोग देख चुके थे. खेसारी ने सौम्या पोखरेल की कला को देखा और उनके साथ एल्बम बनाया है. बता दें कि सौम्या नेपाली भाषा में वो पहले दो-तीन एल्बम में काम कर चुकी हैं.

तलाक लेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह: भोजपुरी के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने बिहार के आरा फैमिली कोर्ट में पत्‍नी ज्‍योति सिंह से तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है. गुरुवार को फैमिली कोर्ट में पवन सिंह की तारीख थी. जिसमें वे तो नहीं पहुंचे लेकिन पत्नी आई थी. उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी.

