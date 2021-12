पटनाः लालू प्रसाद यादव के घर से एक बेहद की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं. दरअसल, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी (Tejashwi Yadav Married With Rajshree Yadav) हुई है. राबड़ी आवास में नई बहू आई है, राजश्री. लिहाजा शादी के बाद दिल्ली से पटना लौटने के बाद तमाम वो रश्म निभाए गए, जिसकी परंपरा चली आ रही है. उन तस्वीरों को तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने शेयर (Rohini Acharya shares pictures of Rajshree and Tejashwi) किया है.

रोहिणी ने तीन खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. एक तस्वीर में राबड़ी देवी अपनी नई नवेली बहू की आरती उतार रही हैं. उस वक्त राजश्री अपनी कार में ही सवार हैं. वहीं, दूसरी तस्वीर में राजश्री अपने पति तेजस्वी यादव को चम्मच से खीर खिला रही हैं. आसपास गुलाब की पंखुड़ियां लगी हुईं हैं. सामने थाली है, जिसमें खीर-पुरी के साथ अन्य चीजें रखी हुईं हैं.

राजश्री, तेजस्वी और राबड़ी देवी एक साथ

वहीं एक और तस्वीर में राजश्री, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी साथ-साथ नजर आ रहे हैं. तीनों मुस्कुरा रहे हैं. बता दें कि रोहिणी ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्विटर पर काफी कुछ लिखा भी है. भाई की शादी पर लिखती हैं, 'रिश्तों की नई डोर है, खुशियों की भोर है. यह रिश्ता प्रेम, अपनत्व, भरोसे, अपनापन का संगम है. यह एक नई सुखद भोर की शुरुआत है. एक नए सपने की शुरुआत है. यह ज़िम्मेदारी और नए एहसास का सफर है. यह समय है खुशियों में शरीक होने का. यह समय है एक बेटी के कदमों को घर में पूजने का.'

नई बहु की आरती उतारकर राबड़ी देवी ने किया स्वागत

वहीं उन्होंने इस जोड़ी को बड़े लोगों से आशीर्वाद देने और छोटे लोगों का प्यार देने की अपील की है. बता दें कि दिल्ली में राजश्री से शादी के बाद तेजस्वी यादव सोमवार शाम पटना पहुंचे. जहां हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले लोगों ने नव दंपत्ति का स्वागत किया. अभी तेजस्वी अपने परिवार के साथ 10 सर्कुलर रोड, राबड़ी आवास में हैं.

