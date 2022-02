पटना: बिहार में स्वास्थ्य विभाग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इन दिनों तेजी से काम कर रहा है और राज्य में विभिन्न विभागों में स्पेशलिस्ट चिकित्सकों के खाली पड़े पद को भरने का काम शुरू कर दिया क्या है. इसी के तहत बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने स्पेशलिस्ट डॉक्टर MD मेडिसिन/फिजीशियन, ENT सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और त्वचा विशेषज्ञ के कुल 207 पदों के लिए वैकेंसी (Recruitment For Post Of 207 Specialist Doctors In Bihar) निकाला है.

जो भी उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं. वह 28 फरवरी 2022 तक राज्य स्वास्थ्य समिति की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और 28 फरवरी के बाद लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाएगी. उम्मीदवारों के आवेदन के लिए आयु सीमा अधिकतम 55 वर्ष निर्धारित की गई है और योग्यता विशेष विषय में एमडी की है.

इन पदों पर इतनी है वैकेंसी

एमडी मेडिसिन/ फिजीशियन- 70

ईएनटी सर्जन -41

त्वचा विशेषज्ञ- 35

मनोचिकित्सक- 33

नेत्र विशेषज्ञ- 28



योग्यता

विशेष विषय में एमडी

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा

विभिन्न श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क निम्न हैं:

सामान्य/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस- ₹500

एससी/ एसटी/ पीएच- ₹250

सभी वर्ग की महिलाएं- ₹250

नोटिफिकेशन लिंक, यहां क्लिक करें

http://hrshs.bihar.gov.in/shs/vacancy/2022/Advt%2001_2022%20Details%20Specialist%20Doctor.pdf

आवेदन कैसे करें

आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार राज्य स्वास्थ्य समिति की आधिकारिक वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को पात्रता, आईडी प्रमाण, पता विवरण, मूल विवरण सहित सभी दस्तावेजों की जांच करें और एकत्र करें. साथ ही भर्ती फॉर्म से संबंधित स्कैन दस्तावेज में फोटो, साइन, आईडी प्रूफ आदि तैयार कर ले. ऑनलाइन आवेदन करने/आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से देखे ले और फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

