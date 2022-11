पटना: बिहार में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग (Demand for 7th phase Teacher Recruitment In Patna) को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन (Protest In Patna) राजधानी पटना के गर्दनीबाग में 25 वें दिन जारी है. धरना पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोमवार को सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा का आगामी कैबिनेट की बैठक में सातवें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो अगस्त की तरह पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन किया जायेगा.

सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन

"सरकार ने जान बूझकर चुनाव को लेकर हम लोगों के नियोजन को लटका कर रखा है. शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहते हैं की जल्द नियोजन हो, लेकिन मंत्री जी इसको लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं. यही जब विपक्ष में थे तो तरह तरह की बाते करते थे. आज क्या हो गया पता नहीं."- सत्यम कुमार, शिक्षक अभ्यार्थी

"महिला हूं और ट्रेंड होने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिली है. 25 दिनों से पटना में धरना पर हूं. हमलोगों का धरना तब तक जारी रहेगा जबतक नियोजन नहीं होगा. सरकार मेरे साथ अन्याय कर रही है. सरकार को सातवें चरण का नोटिफिकेशन जल्द करना चाहिए."-साक्षी सिन्हा, शिक्षक अभ्यार्थी



"कल कैबिनेट की बैठक है. अगर कल सरकार सातवें चरण के नियोजन को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है तो हमारा आंदोलन और तेज होगा. मांगें पूरी नहीं हुई तो अगस्त में किये गये आंदोलन की तरह बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में करेंगे. हम लोगों की सिर्फ एक मांग है कि नियमावली बनाकर जल्द से जल्द सातवें चरण का नियोजन शुरू किया जाय, जिससे लाखों अभयर्थी को नियोजित किया जा सकेगा.''-आलोक राज, शिक्षक अभ्यार्थी

सीटीईटी और बीटीईटी पास अभ्यार्थी आंदोलन में हैं शामिलः सातवें चरण के नियोजन की तिथि की घोषणा की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलन में सीटीईटी (Central Teachers Eligibility Test) और बीटीईटी (Bihar Teacher Eligibility Test) पास अभ्यार्थी शामिल हैं. शिक्षक अभ्यार्थियों ने बताया कि आंदोलन के दौरान हम लोगों ने पुतला दहन, बाल मुंडन सहित कई तरीके से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है. शिक्षा मंत्री सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं नियोजन की तिथि की घोषणा नहीं कर रहे हैं.

