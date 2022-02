पटना: प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन (8th season of Pro Kabaddi League) में आज पटना पायरेट्स और यूपी योद्धा (Patna Pirates Vs UP Yoddha) के बीच मुकाबला खेला जाएगा. दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी. पिछले मुकाबले में जहां पटना पायरेट्स को पिंक पैंथर्स से 51-30 से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, यूपी योद्धा को बेंगलुरू बुल्स ने 31-26 से हराया था.

प्वाइंट्स टेबल की बात करें तो पटना पायरेट्स 13 में से 8 मुकाबले जीतकर तीसरे नंबर पर है. वहीं यूपी योद्धा 15 मैच में 5 जीत और 7 हार के साथ छठे नंबर पर है.

Patna Pirates Full Squad:

रेडर: प्रशांत राय, सेल्वामनी के, मोनू गोयत, सचिन, मोनू, गुमान सिंह, मोहित, राजीवर सिंह चवन, रोहित.

डिफेंडर: संदीप, नीरज कुमार, शुभम शिंदे, सुनील, साजिन सी, सौरव गूलिया, मनीष.

ऑलराउंडर: साहिल मान, मोहम्मदरेजा चियानेह, डेनियल ओधियांबो.

प्रो कबड्डी लीग के आगामी मैचों का शेड्यूल:

2 फरवरी बुधवार : यूपी योद्धा बनाम पटना पाइरेट्स और पुनेरी पलटन बनाम यू मुंबा.

3 फरवरी गुरुवार : जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम दबंग दिल्ली केसी और तेलुगु टाइटन्स बनाम तमिल थलाइवाज.

4 फरवरी शुक्रवार : हरियाणा स्टीलर्स बनाम बंगाल वारियर्स, दबंग दिल्ली केसी बनाम बेंगलुरु बुल्स और गुजरात जायंट्स बनाम पटना पाइरेट्स.

5 फरवरी शनिवार : यू मुंबा बनाम तमिल थलाइवाज, यूपी योद्धा बनाम तेलुगु टाइटन्स और पुनेरी पलटन बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स.

6 फरवरी रविवार : पटना पाइरेट्स बनाम बंगाल वारियर्स, बेंगलुरु बुल्स बनाम गुजरात जायंट्स और हरियाणा स्टीलर्स बनाम पुनेरी पलटन.

इससे पहले प्रो कबड्डी लीग की कुछ टीमों के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. जिसके बाद आयोजकों को कुछ मैचों के कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा था. लीग चरण के पहले हाफ के सफल आयोजन के बाद पीकेएल की 12 टीमों में से कुछ खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे. पीकेएल का यह सत्र पूरी तरह बायो-बबल में खेला जा रहा है.

PKL में पटना पाइरेट्स का अब तक का सफर:

सीजन 1, 2014 : तीसरा स्थान.

सीजन 2, 2015 : चौथा स्थान.

सीजन 3, 2016 : चैंपियन (फाइनल में यू मुंबा को हराया).

सीजन 4, 2016 : चैंपियन (फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया).

सीजन 5, 2017 : चैंपियन (फाइनल में गुजरात फार्च्यून जायंट्स को हराया)

सीजन 6, 2018 : चौथा स्थान

