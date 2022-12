नगर निकाय चुनाव की तैयारी

पटना : नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है. बिहार में दो चरणों में नगर निकाय चुनाव होगा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले चरण के लिए 41,790 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. पहले चरण का प्रचार प्रसार 16 दिसंबर को थम जाएगा और 18 दिसंबर को (Voting will be held on December 18) मतदान होगा. प्रत्याशी दमखम के साथ अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं.

पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को होगा : पहले चरण का चुनाव 18 दिसंबर को होगा. जिसकी मतगणना 20 दिसंबर को होगी. पहले चरण में राज्य के 37 जिलों में मतदान होगा. जिसमें 156 नगर निकाय और 68 नगर परिषद के साथ 88 नगर पंचायत में चुनाव होगा. इसमें मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद का चुनाव कराया जाना है. जिसको लेकर 6995 बूथ बनाए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से मतदान कर्मियों के साथ ही साथ पोलिंग मजिस्ट्रेट, माइक्रोऑब्जर्वर, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवम कलेक्शन पार्टी का प्रशिक्षण कराया गया है. इसके अलावा मतगणना के लिए मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक, मतगणना माइक्रोऑब्जर्वर का भी प्रशिक्षण जारी है.



सभी बूथों पर तीन-तीन ईवीएम मशीन लगेंगे : सभी बूथों पर तीन-तीन ईवीएम मशीन के माध्यम से मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षदों का चुनाव करवाया जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में भी कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बोगस वोटरों की पहचान के लिए सभी बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाएगा.