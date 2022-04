पटना: बिहार के पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के सदिसोपुर गांव (Sdisopur Village Of Bihta Thana) में मार्च महीने में संदेहास्पद स्थिति में एक महिला की मौत (Patna Women Died In Suspicious Coundition) हो गई थी. आनन-फानन में ससुराल वालों ने उसके शव को दफना दिया था. वहीं मृत महिला की मां ने 28 मार्च को मामले में दामाद पर बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया था. इसके बाद डीएम के आदेश पर पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम (Patna DM Order To Took Out Body From Grave) के लिए भेजा.

क्या है पूरा मामलाः सदिसोपुर गांव निवासी मो मुमताज अंसारी की पत्नी सबीना खातून की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी. ससुराल वालों ने बिना सबीना के मायके वालों को सूचना दिए शव को दफन कर दिया था. इसी बीच उसकी मां शबारा खातून को बेटी के मरने की जानकारी मिली और वह सदिसोपुर गांव पहुंची. उसने अपनी बेटी की मौत का कारण और दफनाने के बारे में पूछा, तो दामाद और उसके घरवालों ने गोल मटोल जवाब दिया.

पोस्टमार्टम के लिए दानापुर भेजा गया शवः दामाद मो. मुमताज अंसारी के जवाब पर शक होने पर शबारा खातून ने आसपास के लोगों से मामले के बारे में बात की, तो हत्या के बारे में लोगों ने शक जाहिर किया. इसके बाद मृत लड़की की मां ने बेटी की हत्या का मामला दर्ज कराया. पुलिस को साक्ष्य जुटाने के लिए शव का पोस्टमार्टम अनिवार्य था. इसके बाद मामले में डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर शव को कब्र से बाहर निकालाकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेजा गया.

मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात थे सीओः मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में बिहटा अंचलाधिकारी कन्हैयालाल को तैनात किया गया था. सीओ कन्हैयालाल ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश पर पूरी कार्रवाई की गयी है. विधि व्यवस्था को ध्यान में रखकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी. केस के जांचकर्ता बिहटा थाना के एसआई महेश कुमार ने बताया कि बीते 28 मार्च को सदिसोपुर में मुस्लिम महिला की हत्या का मामला थाने में दर्ज हुआ था. डीएम के आदेश पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.







मृतक सबीना का मायके झारखंड में हैः झारखंड के बोकारो जिला निवासी शबारा खातून ने अपनी बेटी सबीना खातून की शादी 2013 में बिहटा थाना क्षेत्र के सदिसोपुर गांव निवासी मो मुमताज अंसारी के साथ बड़े धूमधाम से की थी. शादी के कुछ महीनों बाद से ही पैसे को लेकर ससुराल वाले सबीना खातून के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने लगे. इसी बीच बीते 28 मार्च को अचानक ससुराल वालों की तरफ से उसकी मौत की सूचना मिलती है. शक के आधार पर मृतक महिला की मां ने ससुराल वालों के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

