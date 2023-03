पटना: बिहार में पूर्ण शराबबंदी है. शराब बेचने व शराबियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पीने और बेचने के खेल चल रहा है. गुरुवार को बिहार में शराब बंदी को सफल बनाने को लेकर पुलिस ने खास पहल की. पुलिस ने (Meeting with women and men regarding liquor in Patna) शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए झखड़ी महादेव महादलित टोला में थानाध्यक्ष केपी सिंह के अध्यक्षता में एक बैठक की. जिसमें महिलाओं व पुरुषों ने शराब नहीं बेचने की शपथ दिलाई गई.

ये भी पढ़ें: Patna Crime: अवैध हथियार रखने के आरोप में रंगबाज निदेशक गिरफ्तार, सुल्तानगंज और बाइपास थाना में दर्ज है मामला

शराब नहीं पीने की दिलाई शपथ: पार्षद प्रतिनिधि कुणा शर्मा ने कहा कि नशामुक्ति अभियान के तहत झखड़ी महादेव महादलित बस्ती के महिलाओं व पुरुषों ने शराब नहीं बेचने व शराब नहीं पीने के लिए शपथ दिलाई गई. महिलाओं ने रोजगार की बात उठाई. थानाध्यक्ष केपी सिंह ने कहा कि स्थानीय मंजू देवी के प्रयास से महादलित बस्ती के महिलाओं ने शराब नहीं बेचने व पीने का शपथ ली गई है. एक अच्छी पहल की गई है. महिलाओं ने रोजगार मुहैया कराने की मुद्दे उठाया है. थानाध्यक्ष ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि रोजगार का व्यवस्था की जाएगी.

'शराब नहीं बेचेंगे.. नहीं तो खायेंगे क्या' : बिहार में शराब की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर अनेकों जतन किया जा रहा है. थाना प्रभारी कमलेश्वर प्रसाद ने लोगों से कहा कि वो शराब नहीं बेचे. जो घर शराब नहीं बेचेगा. उसके घर पर एक चिह्नित किया जाएगा. उस घर में पुलिस छापेमारी नही करेंगी. दूसरी तरफ कुछ लोग इस बात पर शराब नहीं बेचने की शपथ लेने की जिद पर अड़ गए कि उन लोगों को कोई काम दिला दीजिए. तब वो शराब नहीं बेचेंगे. नहीं तो खायेंगे क्या और शादी–ब्याह कैसे करेंगे.



"शराब नहीं बेचे. जो घर शराब नहीं बेचेगा उसके घर पर एक चिह्नित किया जाएगा. उस घर में पुलिस छापेमारी नहीं करेंगी." -कमलेश्वर प्रसाद सिंह दानापुर थानाध्यक्ष