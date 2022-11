पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित पूर्व उपमुख्यमंत्रियों को आवास को खाली करने को लेकर सरकार का नोटिस आया है. पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नोटिस दिया (Notice to Renu Devi to vacate residence in Patna) गया है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को भी नोटिस मिला है. आवास खाली नहीं कराए जाने पर जुर्माना लगेगा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मामले में आपत्ति जताई है और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं.

