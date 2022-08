पटना: बिहार में महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च (Pratirodh March of Mahagathbandhan in Patna) में महागठबंधन में शामिल विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च सगुना मोड़ से राजवंशी नगर तक करीबन 10 किलोमीटर का सफर तय करने में 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग गया. पटना और आसपास के इलाके से पहुंचे हजारों-हजार की संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया. इस दौरान तेजस्वी यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं पर जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला.

पढ़ें-प्रतिरोध मार्च के बाद बोले भाई बीरेंद्र- 'पहले अंग्रेजों को हटाया, अब RSS के रंगरेजों को हटाएंगे'

राजद कार्यकर्ता पूरे जोश-खरोश में दिखेः रथ पर सबसे आगे तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव बैठे हुए थे, जो अपने समर्थकों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे थे. वहीं शक्ति सिंह यादव, संजय यादव, श्याम रजक के साथ कई वाम दलों के नेता और विधायक बस में सवार थे. बस को आरजेडी की नीतियों, उसके सिद्धांत और लालू-राबड़ी के स्टीकर से सजाया गया था. समर्थक जहां एक तरफ लालू-राबड़ी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे. वहीं दूसरी तरफ वह अलग-अलग गानों पर राजद कार्यकर्ता पूरे जोश-खरोश के सड़क पर झूम रहे थे.

राजद कार्यकर्ता अलग-अलग अंदाम में दिखेः प्रतिरोध मार्च में राजद कार्यकर्ता अलग-अलग अंदाम में अलग-अलग संसाधनों के साथ शामिल हुए थे. कोई नेता आकर्षक रूप से सजे तांगे काफिलों के साथ नजर आ रहे थे तो कोई ऑटो तो कोई मैजिक पर सवार होकर राजद, लालू-राबड़ी और तेजप्रताप और तेजस्वी के नारे बुलंद कर रहे थे. वहीं रैली में कुछ कार्यकर्ता बस और ट्रैक्टर पर सवार के साथ तो कुछ पैदल और साइकिल पर नजर आ रहे थे.

बेरोजगारी और महंगाई को लेकर महागठबंधन ने किया प्रदर्शन: प्रदर्शन के दौरा महागठबंधन के कार्यकर्तओं ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाढ़, सुखाड़, खाद की कमी, पलायन सहित अन्य समस्याओं और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया.

पढ़ें-महंगाई-बेरोजगारी के खिलाफ महागठबंधन का प्रतिरोध मार्च, तेजस्वी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे नेता-कार्यकर्ता