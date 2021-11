पटना: पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष की हत्या (Murder of Former Councilor in Purnia) का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में नीतीश सरकार की मंत्री लेसी सिंह (Minister Leshi Singh) का नाम आने से विपक्ष लगातार सीएम नीतीश कुमार ( CM Nitish kumar) को घेर रहा है. इसी क्रम में लोजपा (रा) प्रवक्ता चंदन सिंह (LJP Spokesperson Chandan Singh) ने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और इस घटना की निष्पक्ष जांच होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मंत्री लेसी सिंह इस मामले में पूरी तरह से झूठ का सहारा ले रही है. सच यही है कि मृतक के परिजन सीधे तौर पर मंत्री और उसके भतीजे का नाम ले रहे हैं फिर भी स्थानीय प्रशासन मंत्री को बचाने में लगा है. इस मामले में लेसी सिंह का नारको टेस्ट होना चाहिए.

चंदन सिंह ने शराबबंदी कानून के समीक्षा बैठक पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे ही समीक्षा बैठक करते रहते हैं. यह समीक्षा बैठक नहीं चाय पर चर्चा थी. मुख्यमंत्री जितना समीक्षा बैठक करते हैं, प्रदेश में उतना ही कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है.

'मुख्यमंत्री जितनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बिहार में अपराध उतना ही बढ़ रहा है. ज्यादातर जो कैबिनेट मंत्री हैं, वह जहरीली शराब और अवैध शराब की कालाबाजारी में लगे हैं. पूर्णिया में पूर्व जिला पार्षद की हत्या के मामले में मृतक के परिजन कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मौन है. जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक मंत्री महोदया के सारे अधिकार सीज करने चाहिए और उनका नारको टेस्ट होना चाहिए, इन पर पूर्व में भी कई आपराधिक मामले हैं.' -चंदन सिंह, प्रवक्ता लोजपा (रामविलास)

उन्होंने कहा की समीक्षा बैठक का कोई फायदा नहीं होने वाला है. अब पत्रकारों की भी खुलेआम हत्या हो जाती है. फर्जी तरीके से नर्सिंग होम चला जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के माफिया उन्हें संरक्षण देते हैं. इस मामले में पत्रकार की हत्या तक करवा देते हैं. इससे स्पष्ट है की स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहा है. यह सरकार सभी मोर्चा पर फेल है, सिर्फ दिखावे के लिए ये सब किया जा रहा है. इससे कोई फायदा नही है. राज्य में कानून व्यवस्था जो हाल है, वह जनता देख रही है. राजधानी पटना में लगातार लूट और अपराध की घटना बढ़ रही है और सरकार अपनी पीठ खुद थपथपा रही है.

