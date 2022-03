पटना(मोकामा): बिहार में मोकामा टाल दलहन और तेलहन की उम्दा पैदावार के लिए काफी मशहूर है. लेकिन इस साल मोकामा टाल क्षेत्र में प्रकृति की मार से (Farmers Upset In Mokama) किसान परेशान और बेहाल हैं. इस साल टाल के हजारों बीघा खेतों में जलजमाव की वजह से दलहन की बुआई एक महीने लेट से शुरू होने से ना के बराबर (Less Production Of Pulses In Mokama) फसल हुई. कुदरत की बेरुखी से फसलों की कम उपज से मोकामा के किसानों में बेबसी और मजबूरी देखी जा रही है.

मोकामा टाल में कम हुई दलहन की पैदावार: बता दें कि अभी टाल क्षेत्र में फसल कटाई का दौर जारी है. लेकिन फसल की अच्छी उपज नहीं होने से किसान खून के आंसू रोने पर विवश हैं. किसानों के सामने फसल कटाई की समस्या दिख रही है. अच्छी पैदावार नहीं होने से गंगा पार से आए मजदूरों की भी आमद नहीं हो पायी. ऐसे में फसल कटाई नहीं हो पा रही है. इस साल फसल बुआई जलजमाव की वजह से तकरीबन एक महीने विलंब से हुआ. लिहाजा, दलहन फसल की उपज पूरी तरह खत्म हो गयी. प्रकृति के इस प्रकोप से मोकामा के किसानों में हाहाकार मचा है.

''इस बार काफी बुरी स्थिति है, हमलोग खेती छोड़ने को मजबूर हैं. इस बार फसल ना के बराबर हुई, हमलोग सिर्फ खेतों में काम करने वाले मजदूरों को थोड़ा बहुत फसल दे रहे ताकि अगले साल कम वो आकर हमारे खेत को साफ कर दें'' - मनोज कुमार, किसान

जलजमाव की वजह से एक महीने लेट फसलों की बुआई: वहीं, दलहन की अच्छी पैदावार नहीं होने से किसानों में काफी मायूसी है. किसानों ने कहा कि इस बार स्थिति काफी बेकार है, हमलोगों का बुरा हाल है. ऐसी पैदावार से हमलोग खेती छोड़ने को मजबूर हैं. सिर्फ खेत में काम कर रहे मजदूरों को फसल दे रहे हैं, क्योंकि अगले साल कम से कम वो हमारे खेतों की सफाई कर दें. दरअसल, दलहन फसल की बुआई की समय सीमा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होती है. ऐसे में खेतों में जलजमाव की स्थिति से फसल की बुआई में एक महीने लेट होने की वजह से दलहन की पैदावार काफी कम हुई.

