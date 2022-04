पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने दिल की बात में बिहार के विकास पर बात करने की चुनौती दी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव जी दिल की बात नहीं जन-जन की बात कीजिए. उन्होंने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि जदयू विकास के मुद्दे पर बहस करने को तैयार हैं. आप स्थान और समय तय कीजिए. वहीं, नीरज कुमार ने आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह को जदयू की ओर से बौद्धिक बहस के लिए अधिकृत (Ajit Kumar Singh authorized for debate from JDU) करने की बात कही.

ये भी पढ़ें- 'विशेष दर्जे' पर JDU के अंदर ही एक राय नहीं, ललन सिंह और नीतीश कुमार में विरोधाभास!

जदयू बहस के लिए तैयार: जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दिल की बात की शुरुआत और 17 वर्षों के नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर नकारात्मक बहस की भी शुरुआत की है. जनता दल यूनाइटेड ने 17 वर्षों में विकास की पटकथा जो न्याय के साथ विकास, समाज में बगैर तनाव पैदा किये सबका विकास, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द का काम किया है. उसके बुनियाद पर जदयू बहस के लिए तैयार है.

तेजस्वी यादव को चुनौती: नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव गरीबी की बात करते हैं तो आश्चर्य होता है कि जिसके परिवार के पास केवल पटना के दानापुर, फुलवारी में वर्तमान बाजार मूल्य के अनुरूप 396 करोड़ की संपत्ति हो वह व्यक्ति गरीबी का बात करता है. जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड हो, वह भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो बेमानी सा लगता है. जदयू तेजस्वी यादव को चुनौती देती है कि लालूवाद विचारधारा के तहत चलने वाले शासनकाल के समय कार्यरत योजना आयोग, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में योजना आयोग और नीति आयोग के विभिन्न संकेतांकों पर बहस को तैयार है. वह तिथि, समय और दलीय प्रतिनिधि को नामित करें.

ये भी पढ़ें- 'चीन पर बुलडोजर तो दूर.. दो शब्द बोलने की भी हिम्मत नहीं', तेजस्वी का केंद्र पर हमला

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP