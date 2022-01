पटना: बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की मांग को लेकर भाजपा और जदयू के बीच विवाद (Conflict Between JDU and BJP) बरकरार है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh Tweet For Bihar Special Status Demand) लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं और बीजेपी पर कई बार सवाल भी खड़ कर चुके हैं. इतना ही नहीं लगातार हो रही बयानबाजी के बीच उन्होंने यह भी कह दिया कि हमारी मांग भाजपा से नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री से है.

जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर चल रही अपनी ट्वीट श्रृंखला को शुक्रवार को भी जारी रखा. ट्विटर पर उन्होंने बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताया और नीति आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया.

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे को लेकर जदयू ने सोशल मीडिया में जंग छेड़ दी है. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि, बिहार की भौगोलिक स्थिति के कारण प्राकृतिक आपदाओं का कहर, प्राकृतिक संपदाओं का राष्ट्रीय दोहन, अन्यायपूर्ण बंटवारा, 2005 से पूर्व तक बिहार की अनदेखी और भ्रष्टाचार-कुशासन से ख़ज़ानों-आधरभूत संरचनाओं का विघटन बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है.

ललन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि, रघुराम राजन समिति और हाल ही में जारी @NITIAayog की रिपोर्ट स्पष्ट है, केंद्र सरकार द्वारा #बिहार को #विशेष_राज्य का दर्जा देने हेतु पर्याप्त प्रमाण भी है. नियमों में यदि कोई सुधार आवश्यक है, तो बिहार और देश ने सरकार को अप्रतिम बहुमत दिये हैं.

अपने ट्वीट में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेजेंटेशन की शक्ल में एक क्लिप को भी टैग किया है जिसमें यह बताया गया है कि, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है. बाढ़ के कारण लोग तबाह रहते हैं. इसमें नीतीश कुमार का एक बयान भी जोड़ा गया है. इस वीडियो में सीएम नीतीश कह रहे हैं कि, जो आपदाएं आती हैं, जो कहर बरपता है वो कोई बिहार के अंदर नहीं है. नेपाल से नदियां आती हैं. यहां सूखा की स्थिति होती जा रही है. वर्षा नहीं हो रही है. नेपाल में वर्षा होने से बिहार में बाढ़ भी आ जाएगी. जो स्थिति है बिहार की उसे देखते हुए हमलोगों की मांग है और मांग बहुत ही तार्किक है.

बता दें कि, सोशल मीडिया पर भी विशेष दर्जे की मांग को लेकर जेडीयू की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और इसकी कमान खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (Lalan Singh On Special Status To Bihar) ने संभाली है, लेकिन जेडीयू ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा (JDU targets Central Government ) है. बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार से जेडीयू न्याय की गुहार लगा रहा है. जेडीयू की तरफ से सोशल मीडिया पर बिहार के साथ केंद्र ने अब तक न्याय नहीं किया है, बिहार को भीख नहीं और ना ही कर्ज चाहिए बल्कि बिहार को न्याय चाहिए जैसे स्लोगन सोशल मीडिया में खूब घूम रहे हैं. जेडीयू की तरफ से बार-बार कहा जा रहा है कि ये हमारी पुरानी मांग है और देश के विकास के लिए बिहार का विकास होना जरूरी है.

