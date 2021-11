पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सूबे के सरकारी कर्मचारी से मद्य निषेध दिवस पर शराब नहीं पीने की शपथ (Oath Not to Drink alcohol) ली. वहीं दोबारा शपथ ग्रहण पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला (Jagdanand Singh Attacked On CM Nitish) बोला है. आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि यहां 'जैसा राजा, वैसी प्रजा' है.

नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा के खिलाफ किए गए ऐलान का स्क्रीन शॉट दिखाते हुए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 'यह किसने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे.' जो व्यक्ति खुद अपने लिए शपथ को तोड़ देता हो, वह दूसरे से शपथ निभाने की कैसे उम्मीद कर सकता है.

जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश को क्यों कहा 'जैसी राजा, वैसी प्रजा' ?

पहली बार शराबबंदी कानून के मद्देनजर दिलाई गई शपथ की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि एक ही बात के लिए बिहार में कितनी बार शपथ होगा? तमाम सरकारी कर्मचारियों से कितनी बार शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री? उन्हें याद रखना चाहिए की जैसा राजा, वैसी प्रजा होती है.

जगदानंद सिंह ने कहा कि जब तक राष्ट्रीय जनता दल सरकार में शामिल थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था. लेकिन हमारे सरकार से हटने के बाद स्थितियां खराब हुई हैं. उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि नीतीश कुमार जिन लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं, वही दरअसल शराब के व्यापारी हैं. ऐसे लोगों के साथ रहकर नीतीश कुमार शराबबंदी कैसे लागू कर सकते हैं.

जगदानंद सिंह ने साफ कहा कि बीजेपी के सहयोग से राजस्व बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने हर मोड़ पर शराब की दुकान खुलवा दी और फिर अचानक शराबबंदी लागू करने का नाटक कर रहे हैं. आपको बता दें कि मद्य निषेध दिवस के मौके पर बिहार के तीन लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर शराब नहीं पीने की शपथ ली. दोबारा शपथ ग्रहण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है.

