पटना: यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश के तमाम राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं. वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है. इसके लिए हम के सुप्रीमों जीतन राम मांझी 7 जनवरी को यूपी का दौरा करेंगे (Jitan Ram Manjhi Will Visit UP) और कार्यकर्ताओं से मिलकर यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे. इस पर हम प्रवक्ता विजय यादव ने कहा हमारी कोशिश होगी कि एनडीए गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़े. अगर गठबंधन के सहयोगी साथ नहीं आये तो भी उनकी पार्टी यूपी का चुनाव (Hindustani Awam Morcha Fight Election in UP) लड़ेगी.

हम प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि बिहार में उनके नए प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ने पदभार ग्रहण कर लिया है. 5 जनवरी को सभी जिलाध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है. जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर रणनीति तय की जाएगी. उत्तर प्रदेश में उनका संगठन है. संगठन के विस्तार को लेकर क्या करना है, उसे बैठक में तय किया जाएगा. उसके बाद 7 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी खुद उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और वह सबसे पहले अलीगढ़ जाएंगे.

हम प्रवक्ता विजय यादव

उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी से मांझी की यूपी चुनाव पर बातचीत हुई है. सहनी की पार्टी के साथ उनकी पार्टी यूपी में चुनावी मैदान में उतर जा सकती है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि एनडीए वहां भी एकजुट होकर चुनाव लड़े तो अच्छा था. अभी बड़े नेताओं से उनकी पार्टी की कोई बात नहीं हुई है. मांझी के दौरे के बाद साफ होगा कि उनकी पार्टी अकेले लड़ेंगी या किसी की साथ. अगर कोई साथ नहीं आएगा फिर भी वे लोग यूपी चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेंगे.

