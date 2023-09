पटनाः बिहार के पटना में पूर्व विधायक की कार की चपेट में बच्ची जख्मी (Girl injured after being hit by former MLA car in patna) हो गई. घटना जिले के हड़ताली मोर की बताई जा रही है. पूर्व विधायक अनिल कुमार की कार ने एक बच्ची को टक्कर मार दी. घटना के बाद कार चालक बच्ची को अस्पताल पहुंचाने के बदले गाड़ी लेकर भागने लगा. इसी दरमियान लोगों के द्वारा खदेड़कर विद्युत भवन के पास गाड़ी को पकड़ लिया गया.

यह भी पढ़ेंः Accident in Jamui: जमुई में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक से कुचल कर महिला की मौत

बच्ची का चल रहा इलाजः घायल बच्ची को इलाज के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. घटना के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र के विधुत भवन के पास नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन भी किया. इस दौरान पूर्व विधायक अनिल कुमार की गाड़ी को घेर लिया. लोगों का आरोप है कि विक्रम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल कुमार की गाड़ी ने हड़ताली मोड़ के पास एक बच्ची को टक्कर मार दी है.

पूर्वी विधायक कार में सवार थेः लोगों का यह भी आरोप है कि गाड़ी में पूर्वी विधायक बैठे हुए थे. इसके बावजूद चालक गाड़ी लेकर भागने लगा. घटना के तुरंत बाद लोगों ने गाड़ी का पीछा करना शुरू किया और विधुत भवन के पास पूर्व विधायक की गाड़ी को घेर लिया गया. इस दौरान मौके पर सिटी एसपी पहुंच गए. फिलहाल पूर्व विधायक की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है.

"हादसे की सूचना मिली है. घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली जा रही है. उक्त कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है. आगे की कार्रवाई कर रही है." -वैभव शर्मा, सिटी एसपी, मध्य पटना