पटना: मधुबनी से 4 बार विधायक रहे रामदेव महतो ( Former MLA Ramdev Mahato Joined BJP In Patna) ने फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है. प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रामदेव महतो को बीजेपी की सदस्यता दिलाई. इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल भी मौजूद थे. संजय जायसवाल (State President Sanjay Jaiswal On Ramdev Mahato ) ने कहा कि, रामदेव महतो के बीजेपी में वापसी से पार्टी को काफी फायदा होगा.

दरअसल माना जा रहा है कि, रामदेव महतो के बीजेपी में आने से मिथिलांचल में एक विशेष वर्ग का पार्टी को साथ मिलेगा, जो उनके साथ है. वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद रामदेव महतो ने कहा कि, मैं बीजेपी पार्टी से ही मधुबनी से चार टर्म विधायक बना था. पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट वीआईपी पार्टी को मिल गया था और हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे. यही कारण था कि, हम बीजेपी से दूर हो गए थे.

उन्होंने कहा कि, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी से बात हुई उन्होंने आग्रह किया कि, फिर से बीजेपी में आ जाइये तो हम आ गए हैं. हमें किसी भी पद का लोभ नहीं है. पार्टी का काम करना है. पार्टी जो आदेश देगी वो करूंगा. इससे पहले भी मधुबनी जिला में संगठन को लेकर काम किया है और मजबूती से कार्यकर्ताओं को जोड़ा है. हम चाहते हैं कि, संगठन और मजबूत हो. अब पार्टी का जो कहना होगा उसी के अनुसार काम करूंगा. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हमारे साथ बीजेपी जॉइन किये हैं. ये भी पार्टी के संगठन को विस्तार में हमारी मदद करेंगे.

"पार्टी को जो आदेश होगा वो करना है. पार्टी के कार्यक्रम से जुड़ना है और पार्टी के अनुशासन में जो काम होगा, जो आदेश होगा वो करेंगे. हमें न कोई पद चाहिए और न कोई परिचय चाहिए. हमको कुछ नहीं चाहिए. हमारा परिचय पहले से ही सभी जानते हैं. हमें सिर्फ जो काम दिया जाएगा, पार्टी का जो आदेश होगा वही करेंगे."- रामदेव महतो, पूर्व विधायक

