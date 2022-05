पटना: राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद (Murder In Patna) हैं. वे बिना पुलिस के भय के वारदात को लगातार अंजाम दे रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार की शाम अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी वारताद को अंजाम दिया है. पत्रकार नगर इलाके के काली मंदिर रोड के पास अपराधियों ने बीजेपी के पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के भाई की गोली मारकर हत्या (Former BJP MLA Brother Shot Dead In Patna ) कर दी. वहीं, दूसरे भाई की हालत चिंताजनक बनी हुई है. थोड़ी देर पहले हुई वारदात से पूरा इलाका दहल गया.

पूर्व विधायक के भाई की हत्या: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आरोपी जिस बाइक से आए थे उसपर प्रेस लिखा हुआ था. पत्रकार नगर थाने के पास ही दोनों को बदमाशों ने गोली मारी. इस घटना में गौतम नाम के युवक की मौत हो गई. जबकि, दूसरा तंबू नाम का युवक गंभीर रूप से घायल है. जिसका इलाज पटना के बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में जारी है. जानकारी के मुताबिक दो की संख्या में आए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए.

इलाके में तनाव का माहौल: घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, घटना की सूचना मिलने के बाद पत्रकार नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और स्थिति को संभालने की हर संभव प्रयास में जुटी हुई है. घटनास्थल पर मौजूद लोग पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए यह कहते नजर आ रहे हैं कि जब एक विधायक का परिवार ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की कौन पूछे. थाने के पास जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व विधायक के भाई की गोली मारकर हत्या की गई, वो बताती है कि राजधानी पटना क्राइम का हॉटस्पॉट बन गया है. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

