पटना: दीपावली में मिलावटी मिठाई (Adulterated sweets for Diwali) और खाद्य पदार्थ की ब्रिक्री को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग (Food security department) सक्रिय हो गई हैं. पटना के ग्रामीण इलाकों में कई जगहों पर मिठाई की दुकानों में मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलाकर बेचे जाने की शिकायत के बाद मंगलवार को मसौढ़ी बाजार (raid on sweet shops in Masaurh) में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की ओर से होटलों में छापेमारी की गई. छापेमारी के बाद विभाग ने वहां से खाद्य पदार्थो के सैंपल इकट्ठा करके प्रयोगशाला में भेज दिया है.

दर्जनों दुकानों पर की गई छापेमारी: खाने के सामानों में मिलावट की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने मसौढ़ी बाजार स्थित मिठाई दुकानों की जांच (Food security department raid on sweet shops) की और दर्जनों दुकानों से जांच के लिए सैंपल लिया. जिसमें रामजी होटल, मेन रोड, यादवेश मार्केट, स्टेशन रोड समेत दर्जनों मिठाई दुकान शामिल हैं.

उपभोक्ताओं की शिकायत पर की गई कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर कार्रवाई की है. कार्रवाई के दौरान विभाग ने पाया कि मसौढ़ी के निचली बाजार स्थित रामजी होटल में लाइसेंस रिनुअल नहीं था. पुलिस ने इन दुकानों से कलाकंद और काला जामुन जैसे मिठाईयों का सैंपल लिया. वहीं मिठाईयों में रंग डालकर बनाने की भी जांच की गई.

"विभाग के निर्देश पर जांच अभियान चलाया गया हैं. मसौढ़ी बाजार में 3 होटलों की मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की गई है. कई लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे. वहीं यादवेश मार्केट में सभी मिठाई दुकानदार छापेमारी के दौरान भाग गए. सैंपल को जांच के लिए पटना प्रयोगशाला मे भेजा गया हैं. रिपोर्ट मिलने पर संबंधित दुकान के संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी".- अजय कुमार, फूड इंस्पेक्टर

