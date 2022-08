पटना: राजधानी पटना में अपराधियों ने एक हत्याकांड के चश्मदीद गवाह पर गोलियों की बौछार कर दी. जिले के दीघा थाना क्षेत्र इलाके में सीमेंट व्यवसायी परमेश्वर राय पर (Attempt to Murder Of Parmeshwar Rai in Patna) अपराधियों ने गोली चला दिया. हालांकि परमेश्वर पर चलाई गई गोली बिहारशरीफ निवासी अशोक राय को जा लगी. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल हुए व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है.



ये भी पढ़ें - VIDEO: सिवान के खान ब्रदर्स के शूटरों के साथ लखनऊ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में तीन गिरफ्तार

सीमेंट व्यवसायी पर गोलीबारी: दरअसल इस घटना का संबंध 2018 के हत्याकांड से जुड़ा का है. जब सीमेंट व्यवसायी परमेश्वर राय के पिता बच्चन राय की हत्या नाकट गोप (Nakat Gop Gang In Patna) ने कर दी थी. उसी मामले में बेटे परमेश्वर राय चश्मदीद गवाह है और हाल के दिनों में इस हत्याकांड का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है. पुलिस की पूछताछ में परमेश्वर ने बताया कि पहले भी कई बार मुझ पर जानलेवा हमले हुए हैं. मैंने अपनी सुरक्षा के लिए स्थानीय थाने में आवेदन भी दिया था.



गोलीबारी मामले में एफआईआर दर्ज: परमेश्वर राय ने थाने में लिखित शिकायत देकर नाकट गोप के बेटे सनी राय और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में देर रात तक कई इलाकों में छापेमारी करती नजर आई.

'हमलोग दुकान बंद करने के बाद निकल रहे थे, उसी समय शनि, अभिषेक और विवेक ने आकर गोली चला दी. गोलीबारी में पिताजी बाल-बाल बचे हैं'.- राहुल, परमेश्वर राय का पुत्र

ये भी पढ़ेंः बिहटा में दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने आठ लाख लूटे