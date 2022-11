पटनाः बिहार जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक और फिर से उमेश कुशवाहा को दे दी गई (Umesh Kushwaha became JDU state president again) है. उमेश कुशवाहा के निर्विरोध चयन के बाद पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है. ढोल बाजे के साथ कार्यकर्ता जमकर आतिशबाजी भी कर रहे हैं. पार्टी कार्यालय में काफी देर तक आतिशबाजी हुई है. जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख (Workers rejoice outside JDU office in Patna) रहा है.

संगठन को मजबूत करेंगे उमेश कुशवाहा: जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह (JDU National President Lalan Singh) ने कहा कि राज्य परिषद की बैठक में उमेश कुशवाहा के फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मुहर लगी है. पार्टी के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी है. ललन सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा केंद्र से मदद नहीं मिलने पर आरोप लगाया और अब योजनाओं को लेकर अपनी वाहवाही करने की केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है.

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान

कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौलः पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी उमेश कुशवाहा को बधाई दी है. वहीं पार्टी के कार्यकर्ता अपनी खुशी ढोल बाजे बजा कर कर रहे हैं और घुड़दौड़ करके दिखा रहे हैं. इसी दौरान घौड़ा लेकर दीघा से पहुंचे जेडीयू कार्यकर्ता लालू यादव ने बताया कि वह बहुत खुश हैं क्योंकि उनके नेता उमेश कुशवाहा को फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है. इसी खुशी में उन्हें सम्मान देने के लिए घोड़ा के साथ करतब दिखाने पहुंचे हैं.



राज्य परिषद की बैठक में अशोक चौधरी नहीं हुए शामिल: राज्य परिषद की बैठक में पार्टी के नेताओं में सभी मंत्री सभी सांसद सभी विधायक और सभी पूर्व सांसद पूर्व विधायक सभी जिला से एक डेलीगेट शामिल हुए थे. मंत्री अशोक चौधरी अपनी बेटी की शादी के कारण शामिल नहीं हो पाएं. राज्य परिषद की बैठक के बाद उमेश कुशवाहा घुड़सवारी दस्ते और बैंड बाजे की टीम के साथ पार्टी कार्यालय से रवाना हुए . अभी से ही पार्टी कार्यालय के बाहर स्वागत वाले कई पोस्टर भी लगने लगे हैं.

दिसंबर में होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनावः राज्य परिषद के सदस्य सहित पांच सौ नेता राज्य परिषद की बैठक में भाग ले रहे हैं. 2024 और 2025 चुनाव को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है और आगे की रणनीति तैयार हो रही है. जेडीयू में हाल ही में सांगठनिक चुनाव प्रदेश स्तर पर समाप्त हुआ है और उमेश कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष के लिए एकमात्र नॉमिनेशन 26 नवंबर को किए थे. उनका निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और आज उनके नाम का ऐलान भी हो गया. पार्टी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में करेगी.







