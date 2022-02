पटना (मसौढ़ी): विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने की मांग (Public problems in Masaurhi) को लेकर नगर परिषद मसौढ़ी कार्यालय के समक्ष बीते तीन दिनों से चल रहा धरना मंगलवार से अनिश्चिताकालीन धरना और आमरण अनशन (Fast unto death At Masaurhi Nagar Parishad Office) में तब्दील हो गया है. नगर परिषद के नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि शंभू सिंह पांच सदस्यों के साथ अनशन पर बैठ गए हैं.

पिछले तीन दिनों से नगर परिषद के सभी वार्डों में कई योजनाओं का टेंडर निकालने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था. 5 सूत्री मांगों पर विचार करने और इन्हें पूरा करने लिए लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन जब इसपर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया तो निराश लोग अब आमरण अनशन पर बैठ गए हैं.

समाजसेवी शंभू सिंह बताते हैं कि लोग धरना पर तो बैठ गए हैं लेकिन अब तक आमरण अनशन स्थल पर मेडिकल टीम को नहीं भेजा गया है. उनकी मांगों में कबीर अंत्येष्टि का पैसा अविलंब देने, प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदनों की स्वीकृति करने, विभिन्न योजनाओं को टेंडर के रूप में स्वीकृति देने समेत अन्य मांगें जब तक पूरी नहीं की जाती है, तब तक यह अनशन जारी रहेगा.

