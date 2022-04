पटना: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में शराब की धड़ल्ले से तस्करी (Liquor smuggling in Patna) जारी है. हालांकि मद्य निषेध विभाग और पुलिस शराब कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है, फिर भी उनके हौसले पस्त नहीं हो रहे. ताजा मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चागड़ मोड़ का है. जहां लावारिस हालत में खड़े एक ट्रक से पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 4500 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद (4500 liters of English liquor recovered in Patna ) हुई है. पकड़ी गयी शराब भूसे में छिपाकर लायी गयी थी. हालांकि इस मामले में कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है.

गुप्त सूचना पर छापेमारी: शराब तस्करी की गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम और पटना के कंकड़बाग थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की. छापेमारी के दौरान चागड़ इलाके में सड़क पर लावारिस हालत में भूसा लदी ट्रक की तलाशी ली. तलाशी के दौरान भूसे में छिपाकर शराब रखी गयी थी. जिसे जब्त कर लिया गया.जब्त की गयी शराब की कीमत 50 लाख बतायी जा रही है. हालांकि ट्रक ड्राइवर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा. पुलिस ट्रक नंबर के आधार पर ड्राइवर और शराब की खेप लाने वाले शराब माफिया की तलाश में जुट गई है.

भूसे की बोरियों में छिपाकर लायी जा रही थी शराब: इस पूरे मामले कंकड़बाग थाना प्रभारी रवि शंकर कुमार ने कहा कि भूसे की बोरियों में छिपाकर करीब 45 सौ लीटर विदेशी शराब लाई जा रही थी. जिसे पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया है. ट्रक नंबर के आधार पर पुलिस अब इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है. ट्रक का ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही फरार हो गया. जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी है.

