पटना: राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में भूकंप के हल्के झटके महसूस (Earthquake In Bihar) किए गए. भूकंप का केन्द्र नेपाल था. जानकारी के अनुसार के बुधवार दोपहर 2 बजकर 52 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप की तीव्रता 5.1 बताया जा रहा है. लोगों को जब इसका एहसास हुआ तो वे अपने घरों से निकलकर बाहर भागने लगे. हालांकि, भूकंप के झटके काफी कम समय के लिए था.

फिलहाल मिली रही ताजा अपडे्टस के अनुसार भूकंप से किसी प्रकार के जान माल की हानि नहीं हुई है. भकूंप के झटके राजधानी पटना सहित राज्य के कई जिलों में महसूस किए गए हैं. नेपाल से सटे इलाकों में झटके महसूस किए गए. कई जिलों से झटके महसूस होने की पुष्टि हुई है. पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं.

भूकंप आने पर क्या करें: यदि आप घर के अंदर हैं तो सबसे पहले फर्श पर बैठ (What To Do When Earthquake Occurs) जाएं. इसके बाद किसी मजबूत फर्नीचर या पलंग के नीचे घुसकर बैठे. यदि घर में मेज और फर्नीचर नहीं है तो अपने हाथों से मुंह और सिर को ढंक ले और कमरे में दुबककर बैठ जाएं

सतर्कता बरतना बेहद जरुरी: किसी इमारत के अंदर नहीं है तो एकदम खाली स्थान पर चले जाए. किसी इमारत, पेड़ और बिजली पोल के नजदीक ना रहे. ड्राइविंग कर रहे हैं तो वाहन रोक दे. मलबे में दबे होने की स्थिति में किसी पाइप या दीवार पर हल्के-हल्के थपथपाएं, जिससे कि बचावकर्मी आपकी स्थिति समझ सकें.अगर आपके पास कोई सीटी हो तो उसे बजाएं. अपने घर में हमेशा आपदा राहत किट तैयार रखें.