बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव

पटना: तेजस्वी यादव (Health Minister Tejashwi Yadav) ने कहा कि सब कुछ काबू में है. सीएम नीतीश कुमार के साथ ही हम सभी भी रेगुलर बेसिस पर आ रहे रिपोर्ट पर अपनी नजर रखे हुए हैं. बिहार में तीन ही एक्टिव केस (Tejashwi Yadav On corona cases in bihar) हैं. फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं है. (corona cases in bihar)

स्वास्थ्य मंत्रालय का राज्यों को निर्देश: स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कोरोना के दर्ज हो रहे मामलों का सैंपल INSACOG (Indian SARS CoV 2 Genomics Consortium) प्रयोगशाला भेजा जाए, जिससे ये पता चल सके कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं. ऐसे में अगर नया वेरिएंट सामने आता है तो उसे ट्रैक किया जा सके.

सरकार की सलाह- भीड़ में मास्क पहनें : देश में COVID 19 की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की. बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, 'कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. इसलिेए हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है.'

बिहार में कोरोना: बिहार में COVID के केस की बात करें तो बिहार में मंगलवार के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सूबे में एक भी केस दर्ज नहीं किया गया. बिहार में कोरोना के 851365 केस अब तक दर्ज हुए हैं. जिसमें 639059 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 12302 लोगों की मौत हो चुकी है.