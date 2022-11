पटनाः बिहार में बेरोजगारी की समस्या (Unemployment In Bihar) कई दशकों से दशकों से जारी है. हर साल हजारों हजार लोग रोजी रोटी की तलाश में दूसरे प्रदेशों की ओर पलायन करते हैं. चुनाव के दौरान हर बार रोजगार पर विभिन्न गठबंधन के नेता युवाओं को सुनहरे सपने दिखाते हैं. बाद में एक दूसरे से रोजगार का हिसाब मांगते नजर आते (Politics on job in Bihar) हैं. हाल के दिनों में एनडीए और महागठबंधन के नेता एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहें. बीजेपी की ओर से बिहार में रोजगार के हिसाब के सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav Attack on BJP ) ने कहा कि बिहार में सरकार के 3 महीने पूरे होने पर रोजगार के हिसाब मांगने वाले हिसाब तो मांगा ही जाना चाहिए. बीजेपी को गिनती नहीं आती है. इसीलिए रोजगार को लेकर अनाप शनाप बयान देते हैं.

ये भी पढ़ें- तेजस्वी ने सुशील मोदी के बयान को बताया फालतू, कहा- उनकी बात का हम जवाब नहीं देते

"केंद्र सरकार का हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था. 8 सालों में 16 करोड़ में कितने रोजगार दिए हैं बतायें. गुजरात का चुनाव है और ये लोग जुमले बोलते रहते हैं. अमित शाह ने भी जुमल कहा था. जो लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं. खासकर के रोजगार को लेकर वह खुद क्या किए हैं. यह बिहार की जनता देख रही है उन्हें खुद के किए कामों के बारे में जनता को बताना चाहिए."-तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम

16 तारीख को 10 हजार लोगों को मिलेगी नौकरीः अभी तो 3 महीने के अंदर ही लगातार नियुक्ति पत्र देना शुरु हो गया है. और 16 तारीख को 10 हजार लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं. लगभग हजारों को तो नियुक्ति पत्र मिल चुका है. तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं, खासकर रोजगार को लेकर वह खुद क्या किए हैं. यह बिहार की जनता देख रही है और कहीं ना कहीं उन्हें खुद के किए कामों के बारे में जनता को बताना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग को कोई भी चीज ठीक से याद नहीं रहता है और याद भी रहता है तो वह जनता को नहीं बताना चाहते हैं.

विभागों में रिक्तियां खंगाला जा रहा हैः युवाओं को रोजगार देने की बात कही है और लगातार बिहार सरकार इस पर काम कर रही है. सभी विभागों में कितनी रिक्तियां है. उसको हमने खंगाला है और कई विभागों में आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं. हमारा जो लक्ष्य है, युवाओं को रोजगार देने का उस पर हम काम करते रहेंगे. भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे ही बयानबाजी करते रहेंगे. इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है.

ये भी पढ़ें-'मेरे पापा की तबियत खराब है, मदद करें'.. ट्वीट पर एक्शन में तेजस्वी यादव, IGIMS में मिला बेड