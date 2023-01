पटना : बिहार के दानापुर में जिले में साइबर क्राइम (Cyber Crime In Patna) का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है. यूटयूब पर क्रेडिट कार्ड के बारे में पता करना गणेश प्रसाद सिंह को महंगा पड़ गया. साइबर ठगों ने उनके खाते से एक युवक के बैंक खाते से एक लाख आठ हजार रुपये की अवैध निकासी (Fraud with Woman in Patna) कर ली गई. इस मामले को लेकर पीड़ित युवक गणेश प्रसाद सिंह ने थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस इस फर्जीवाड़ा मामले की जांच में जुट गई है.

साइबर ठगों के विरुद्ध मामला दर्ज: घटना के संबंध में थाने के आनंद बाजार निवासी गणेश प्रसाद सिंह ने अज्ञात साइबर ठगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है. दर्ज प्राथमिकी में गणेश प्रसाद ने बताया कि एसबीआई फ्रेजर रोड पटना में खाता है और मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं है. उन्होेंने बताया कि दो तीन बार मुझे कॉल आया था कि आपके पास मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है. उन्होंने बताया कि यूटयूब के एक चैनेल से एक नंबर पर एसबीआई क्रेडिट कार्ड का नंबर पर कॉल किया.

"पटना में साइबर क्राइम का मामला में इजाफा हुआ हैं. वही ताजा मामला साइबर ठगों ने उनके खाते से दो बार में एक लाख आठ हजार नौ सौ रूपये ऑनलाइन निकासी करने का मामला सामने आया हैं. मामला दर्जकर छानबीन की जा रही है." -कामेश्वर प्रसाद सिंह, दानापुर थानाध्यक्ष

प्लेस्टोर से क्विक सपोर्ट ऐप डाउन ओपन करवाया : पीड़ित गणेश प्रसाद सिंह ने बताया कि साइबर ठगों ने प्लेस्टोर से क्विक सपोर्ट ऐप डाउन ओपन करवाया और फिर उसे बंद कर किए हुए मेरे पसर्नल बैकिंग को खोलने को कहा और उसने मुझे एटीएम डेबिट कार्ड को डिटेल फिल करने को कहा. इसपर मेरे मोबाइल पर ओटीपी आया तो दुबारा मोबाइल पर ओटीपी डालने पर मेरे खाते से 25 हजार रेबिट का मैसेज आया. जैसे ही बैंक बैलेस चेक करने एसबीआई योनो पर गया तो मैने देखा कि मेरे खाते से 83900 रुपये डेबिट का मैसेज आया. तब जाकर मैने बैंक को कॉल कर खाता को बंद कराया.