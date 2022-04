पटना: बिहार में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में इन दिनों साइबर ठग (Cyber Thugs in Bihar) नए-नए तरीकों से ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. वहीं, अब साइबर अपराधी (Cyber Criminals in Patna) बकाया बिजली बिल के नाम पर ठगी कर रहे हैं. एनीडेक्स, टीम व्यूअर जैसे क्यूकर सपोर्ट ऐप को हथियार बनाकर ठगी (Fraud with Remote Access Apps) करने का मामला प्रकाश में आ रहा है. आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा बैनर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ऐसे मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है.

रिमोट एक्सेस ऐप्स से ठगी: आर्थिक अपराध इकाई की माने तो साइबर ठगों के द्वारा पहले बिजली आपूर्ति बाधित किए जाने की धमकी लोगों को दी जाती है. इसके उपभोक्ता को बिजली बिल बकाया से संबंधित एसएमएस भेजा जाता है. एसएमएस में मोबाइल नंबर भेज कर संपर्क करने को कहा जाता है. इसके बाद उनसे ठगी की जाती है. कई बार उपभोक्ताओं को एनीडेक्स से मिलते जुलते रिमोट एक्सेस ऐप्स को डाउनलोड करने को कहा जाता है.

किसी के साथ ओटीपी नहीं करें शेयर: इस प्रकार के ऐप डाउनलोड करने के बाद उनसे कोड शेयर करने के लिए कहा जाता है. कोड शेयर करने पर मोबाइल उसके नियंत्रण में चला जाता है. इस ऐप के माध्यम से साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना सकते हैं. ऐसे में आम लोगों को किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार के रिमोट एक्सेस ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही किसी अनजान के द्वारा भेजे गए लिंक के माध्यम से कभी भी ऐप इंस्टॉल न करें और किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करें.

नेशनल साइबर क्राइम में करें शिकायत: बिजली बिल से संबंधित किसी मैसेज अगर किसी के पास आये और जल्दी से जल्दी पैसा जमा करने को कहा जाए तो सावधान रहने की जरूरत है. अगर बिजली बिल से संबंधित कोई समस्या ई-मेल से प्राप्त हो तो संबंधित बिजली विभाग के ऑफिशियल नंबर या कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सत्यापित करें. किसी को साइबर ठगी से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो नेशनल साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल, वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर मामला दर्ज कराया जा सकता है.

