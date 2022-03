पटना: सिकंदराबाद के बायोगुड़ा स्थित लकड़ी डिपो में भीषण आग लगने की वजह से बिहार के 11 लोगों की झुलसकर मौत (Death Of Laborers Of Bihar In Secunderabad) हो गई है. इस हादसे पर सीपीआई माले विधायक सुदामा प्रसाद (CPI ML MLA Sudama Prasad) ने कहा कि बिहार सरकार लगातार दावे करती है कि मजदूरों का पलायन रुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है.

''सिकंदराबाद में जिस तरह से लकड़ी डिपो में आग लगी और 11 मजदूरों की मौत हुई है, निश्चित तौर पर ये काफी दुखद मामला है. हम सदन में सरकार से मृतक मजदूर के परिजनों को 20-20 लाख मुआवजा देने की मांग करेंगे. साथ ही सरकार मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दे. कोरोना काल में जिस तरह लाखों की संख्या में मजदूर बिहार लौटे थे, सरकार ने वादा किया था कि बिहार के मजदूरों को यही काम मिलेगा. क्या हुआ बिहार सरकार सिर्फ झूठे वायदे करती रही और मजदूर पलायन को मजबूर होते रहे हैं.''- सुदामा प्रसाद, विधायक, सीपीआई माले

'सरकार के वादों पर लगा प्रश्नचिन्ह': सीपीआई माले विधायक ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें. जिस तरह ये घटना हुई है, सरकार को सचेत होने की जरूरत है, ताकि मजदूरों को बिहार में ही काम मिले. बिहारियों को रोजगार देने की प्राथमिकता पर सरकार बात तो बहुत करती है, लेकिन सब कुछ सामने है. जिस तरह सिकंदराबाद में लकड़ी डिपो में 11 मजदूर जिंदा जले हैं, इससे सरकार के वादों पर प्रश्नचिन्ह लग गया है.

बिहार के 11 मजदूर जिंदा जले: बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में भीषण अग्निकांड में झुलसकर 11 लोगों की मौत हुई है. मरने वाले सभी लोग बिहार के रहने वाले थे. दो लोगों को जिंदा बचा लिया गया है. यह हादसा सिकंदराबाद के बोयागुड़ा स्थित टिम्बर डिपो में हुआ. तकरीबन सुबह चार बजे आग लग गई और देखते ही देखते 11 लोग झुलसकर मर गए. जानकारी के अनुसार जब हादसा हुआ उस वक्त डिपो में 15 लोग मौजूद थे. स्थानीय सूचना पर दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गयी. दमकल कर्मियों ने बताया कि डिपो में लकड़ी होने के कारण आग तेजी से फैली थी. डिपो से आग कबाड़ गोदाम में फैल गई थी.

