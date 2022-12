पटना: अमेरिका और चीन में कोविड का नया वेरिएंट (New Variant Of Covid In China) तबाही मचा रहा है. लोग बेतहाशा कोरोना से (Bihar Corona Update) संक्रमित हो रहे है. जिसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है. राज्य सरकार की तरफ से भी सभी भीड़भाड़ वाली जगह पर टीम गठित कर दिया गया है. पटना जंक्शन पर 3 शिफ्ट में आने जाने वाले रेल यात्रियों की कोविड जांच की जा (Corona Test Of Railway Passengers At Patna Railway Station) रही है. इसी कड़ी में आज पटना जंक्शन पर सुबह से लेकर शाम 7:00 बजे तक 180 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ. हालांकि सभी लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव पाया गया है.

ये भी पढ़ें- कोरोना को लेकर बक्सर जिला प्रशासन एलर्ट मोड पर, डीएम बोले बक्सर में नहीं है कोई संक्रमण

पटना रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच : स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जिन लोगों का कोविड टेस्ट किया जा रहा है, उन लोगों का मोबाइल नंबर, एड्रेस पूरा डिटेल जानकारी रजिस्टर मेंटेन करके अधिकारियों को सुपुर्द किया जा रहा है. पटना जंक्शन पर अभी सिर्फ एंटीजन कीट के माध्यम से टेस्ट किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गेट नंबर 3 पर एक काउंटर लगाया गया है. हालांकि जांच टीम को पुलिस प्रशासन की मदद नहीं मिल रही है. जिस कारण से जांच कम हो रही है.

राज्य सरकार को कोरोना गाइड लाइन जारी : मिली जानकारी के अनुसार, पटना जंक्शन पर निकलने के लिए चार रास्ते हैं और सिर्फ खानापूर्ति के लिए प्लेटफार्म नंबर एक के पास में जांच टीम बैठा दिया गया है. बहुत सारे लोग जो इस नए वेरिएंट के बारे में जान गए हैं, वो भी भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिन मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं. स्वास्थ्य कर्मियों का भी मानना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों की जांच होगी तो समय रहते कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है .लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे गेट से निकल जा रहे हैं.