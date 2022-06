पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर में एक ही परिवार के सामूहिक खुदकुशी केस (CM Nitish on Samastipur Suicide Case) की जांच कराने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ये जानना चाहता है कि आखिर पूरे परिवार ने आत्महत्या क्यों की? जैसे ही मौत की सूचना उन्हें मिली उन्होंने अपने अफसरों से इसके बारे में पूछा था. बता दें कि सोमवार को जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोगों की शिकायत सुनने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए समस्तीपुर के मऊ गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी. सीएम ने इस खुदकुशी के मामले में दुख जताया है.

ये भी पढ़ें- बिहार: समस्तीपुर में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने की खुदकुशी, फंदे से लटकती मिलीं लाशें

'ये घटना बहुत ही दुखद है. जैसे ही मुझे पता चला मैने यहां अपने ऑफिस में पूछताछ की. वहां प्रशासन के सब लोग लगे हुए हैं. मामले को देखा जा रहा है. सवाल ये है कि आखिर पांच लोगों ने एक साथ क्यों सुसाइड किया? ये घटना बहुत ही दुखद है.'- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने फांसी लगा ली: मरने वालों में पति-पत्नी, मां और दो बच्चे शामिल थे. मनोज झा (42), उनकी पत्नी सुंदर मणि देवी (38), मां सीता देवी (65), पुत्र सत्यम (10) और शिवम (7) ने सामूहिक खुदकुशी कर अपनी जान दी (5 members of same family hanged themselves ) है. फिलहाल घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है लेकिन पड़ोसियों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या करने की आशंका जताई है. वहीं, घटनास्थल पर डीएसपी दिनेश कुमार पांडे के नेतृृत्व में पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

डीएसपी ने क्या कहा?: जिले के विद्यापतिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊ धनेशपुर दक्षिण गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की आत्महत्या से पूरे इलाके में मातम पसर गया है. इस बारे में कोई भी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. वहीं, डीएसपी दिनेश कुमार पांडे ने कहा कि शवों को पोस्टमोर्टम के लिए भेजा जा रहा है. फिलहाल मामले की तहकीकात की जा रही है. प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला लग रहा है. पोस्टमोर्टम रिपोर्ट आने के बाद सही स्थिति का पता लग पाएगा.

आर्थिक तंगी बताई जा रही वजह: फिलहाल इस मामले में आर्थिक तंगी खुदकुशी की वजह बताई जा रही है. दूसरे दिन की जांच अभी जारी है. पुलिस एक एक कर सभी लोगों के बयान ले रही है. मामले में कर्ज लेने की भी बात सामने आ रही है. पुलिस सभी पहलुओं पर विचार कर रही है. सीएम नीतीश ने भी अफसरों को सही कारण की तलाश करने को कहा है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP