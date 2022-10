पटनाः बिहार के सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने एक बार फिर प्रशांत किशोर पर हमला (Nitish kumar Attacked On Prashant Kishor) बोला है. उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहा है, उसे जो मन में आता है बोलता है. हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे जो बोलना है बोलने दीजिए. सीएम नीतीश ने ये भी साफ किया कि उन्होंने पीके को नहीं बुलाया था, वो खुद मिलने आया था. दरअसल हाल ही में प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश ने उन्हें एक बार फिर अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था. इस दौरान नीतीश ने दावा किया कि, 'प्रशांत किशोर (Prashant Kishor Advises To Merge JDU With Congress) ने 5 साल पहले जेडीयू का कांग्रेस में विलय करने की सलाह दी थी, लेकिन हमने इसे ठुकरा दिया'.

"इनलोगों का कोई ठिकाना है, मेरे घर में रहता था, अब जो चाहे बोलता रहता है. हम उसको नहीं बुलाए थे, खुद आया था मिलने के लिए .हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है. एक बार हमसे कह रहा था कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर लिजीए, भला बताइये हम कांग्रेस में मर्ज करेंगे. हमने इसे ठुकरा दिया. अब जहां गया है, बीजेपी में उस हिसाब से काम कर रहा है" अच्छा है बेचारे को वहां भी जगह मिल जाए केंद्र में भी- नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

