पटनाः बिहार के दानापुर में नाली पानी और पटाखा जलाने के विवाद (Dispute Over Burning Of Crackers In Patna) में जमकर रोड़ेबाजी हुई. इस दौरान एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर राइफल से फायरिंग कर दी. इस गोलीबारी में 3 बच्चों (children Injured In Firing At Patna) समेत एक महिला गोली लगने से घायल हो गई. घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

3 बच्चों समेत एक महिला घायलः घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि नया टोला में अजय राय का अपने पड़ोसी से नाली, पानी और पटाखा छोड़ने को लेकर विवाद हो गया. बात इतनी बढ़ गई कि अजय राय ने राइफल निकालकर घर से गोलियां चलानी शुरू कर दी. जिससे गोली लगने से 3 बच्चों समेत एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई. घटना के बाद मोहल्ले के लोग आक्रोशित हो गए और आरोपी के घर पर चढ़ कर हंगामा करने लगे. इस दौरान इलाके में काफी अफरा-तफरी मच गई.

चार लोगों के घायल होने की पुष्टीः घटना की खबर लगते ही दानापुर एएसपी अभिनव धीमन अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थित को काबू में किया. पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है साथ ही आगे की कार्रवाई में जुटी है. एएसपी ने चार लोगों के घायल होने की पुष्टी की है.

"घटना के बाद मौके पर पहुंचे तो वहां काफी हंगामा हो रहा था. किसी तरह हंगामे को शांत किया गया. मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है. चार लोगों को गोली लगी है. जांच केबाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी"- अभिनव धीमन, एएसपी, दानापुर