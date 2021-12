पटना: राजधानी पटना में नववर्ष के आगमन को लेकर (On Arrival of New Year) एक ओर जहां बिहार सरकार ने सभी पार्क, चिड़ियाघर और अन्य सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों पर (Bihar Government Decision To Close All Parks And Zoo) रोक लगा दी है. तो दूसरी ओर पटना पुलिस की टीम नव वर्ष के आगमन से पहले ही पटना के होटलों में रुकने वाले लोगों के कमरों की तलाशी ले रही है. गुरुवार रात भी पुलिस शराब पीने और शराब की खेप लाने की जांच करती नजर आयी. साथ ही सड़कों पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की.



पटना के पीरबहोर थाना समेत कई थाना क्षेत्रों में आने वाले होटलों में पुलिस ने देर रात तक चेकिंग अभियान चलाया. होटल के कमरों में पार्टी मनाने वाले शराबियों की खोजबीन की गई. पीरबहोर थाना क्षेत्र में आने वाले होटलों के एक-एक कमरे को पुलिस ने बारीकी से खंगाला.

नए साल में शराबबंदी को लेकर चेकिंग अभियान

शराबबंदी को लेकर पटना के होटलों में रुकने वाले लोगों के सामानों की चेकिंग की गई. साथ ही नए साल के दौरान होटल के कमरों में शराब पीकर जश्न मनाने वाले लोगों की खोजबीन में पुलिस देर रात तक लगी रही. हालांकि, इस दौरान होटल के कमरों में रुके किसी भी व्यक्ति में शराब पीने की पुष्टि नहीं हुई.

