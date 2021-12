पटना: पूर्व सांसद और जाने-माने चिकित्सक डॉ. सीपी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग (Demand to give Bharat Ratna To CP Thakur) जोर पकड़ने लगी है. बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी और प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य राजीव रंजन ने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State Nityanand Rai) को पत्र भेजा है. पत्र के माध्यम से सीपी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की गई है.

बिहार बीजेपी कार्यसमिति के सदस्य राजीव रंजन का कहना है कि बिहार के लिए डॉ. सीपी ठाकुर ने अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. राजनीति, सामाजिक क्षेत्र से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुमूल्य है. कालाजार उन्मूलन को लेकर सीपी ठाकुर ने जितना काम किया है, वह अद्भुत है. ऐसे में केंद्र सरकार सीपी ठाकुर को भारत रत्न देती है तो उससे बिहार और देश का गौरव बढ़ेगा.

राजीव रंजन ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि विशेष पहल करें कि केंद्र सरकार पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर को भारत रत्न दे. उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग डॉ. सीपी ठाकुर को भारत रत्न मिले, इसके लिए लगातार अभियान चला रहे हैं.

