पटनाः रोहतास के चंदन पहाड़ी स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख (Inscription Of Emperor Ashoka In Rohtas) को मुक्ति कराने के लिए बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद (Samrat Chaudhary thanks PM Narendra Modi) दिया है. उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर को हम उस शिलालेख को मुक्त करवाने के लिए धरने पर बैठे थे. उसके बाद से लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की गई और अंत में आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (Archaeological Survey of India) की टीम मंगलवार को सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को मुक्त करवा दिया और उसका ताला खुलवाया है.

सम्राट चौधरी ने दिया पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद

"रोहतास के चंदन पहाड़ी स्थित शिलालेख परिसर का तला खुलवाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हूं. भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 10 दिन के अंदर वहां जाकर पूजा-पाठ भी करेंगे. सम्राट अशोक के शिलालेख को जिस तरह से बरसों से बंद करके रखा गया था, कहीं न कहीं उसमें वहां के एक लोकल कांग्रेसी नेता का हाथ था, जिन से चाबी ली गई और पुरातत्व विभाग ने बहुत बड़ा काम किया है."- सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष







लालू राज की तरह बीपीएससी में हो रही है गड़बड़ीः सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बीपीएससी के रिजल्ट को लेकर आजकल विवाद हो रहा है. सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसमें 9 प्रश्न गलत थे. बावजूद इसके रिजल्ट दे दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि अब वही हाल बिहार का हो गया है जो लालू प्रसाद यादव के राज में हाल था. जब लालू यादव का राज था तो उस समय में बीपीएससी के अध्यक्ष अपने ही रिश्तेदारों को नौकरी देते थे और अध्यक्ष जेल गए थे.

नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैंः बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष (Leader of Opposition in Legislative Council Samrat Choudhary) ने कहा कि लालू यादव के शासन काल की तरह नीतीश कुमार के शासनकाल में भी वही हाल देखने को मिल रहा है. उन्होंने साफ-साफ कहा कि नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ कर बगल वाली सीट पर बैठकर बिहार को चला रहे हैं. यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो चाहते हैं वही हो रहा है. पूरे बिहार में राजद के लोग तांडव कर रहे हैं और रितेश कुमार चुप हैं. नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी ही प्यारी है. जितनी भी परीक्षाएं ली जा रही है. रिजल्ट में धांधली हो रही है और सरकार चुप बैठी है. जनता देख रही है कि किस तरह से बिहार में जो सरकार चला जाए चलाया जा रहा है. कहीं ना कहीं जो जनता हक मांगने के लिए सड़क पर उतरती है. उसे भी वर्तमान सरकार नहीं बख्श रही है, जो की गलत है.



