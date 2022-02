पटना: बिहार में विधान परिषद के 24 सीटों पर चुनाव (Election on 24 seats in Bihar Legislative Council) होना है. इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने जीत के दावे (BJP RJD in Bihar MLC Election) कर रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ( Ejaz Ahmed on Bihar MLC Election) ने दावा किया है कि, इस बार बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी. एक भी सीट एनडीए गठबंधन को नहीं मिलेगा. वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा ने भी हमला करते हुए एनडीए की जीत का दावा किया है.

एजाज अहमद ने कहा कि, सबसे ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि आरजेडी के कार्यकर्ता ही जीत कर बने हैं. इसीलिए इस बार एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ेगा. एनडीए गठबंधन में विधान परिषद के सीट को लेकर भी घमासान मचा हुआ है. मुकेश सहनी अलग से उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं. उसका फायदा महागठबंधन के उम्मीदवारों को होगा. जबकि महागठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है. उम्मीदवारों की लिस्ट भी महागठबंधन ने तैयार कर लिया है. किसी भी हालत में इस बार एनडीए के उम्मीदवार किसी भी क्षेत्र से नहीं जीत पाएंगे.

"महागठबंधन बिखरा हुआ नहीं है. एनडीए का गठबंधन बिखरा हुआ है. बीजेपी जदयू के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है ये सबको पता है. मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी सभी जानते हैं. जब एक दूसरे से तारतम्य नहीं है तो जीतने की बात कहां होती है. बीजेपी और जदयू में वैचारिक रूप से एकता नहीं है. महागठबंधन पूरी तरह से वैचारिक रूप से मजबूत है. कहीं स्वार्थ का गठबंधन नहीं है. स्वार्थी के साथ जनता नहीं होती है. विचार वालों के साथ जनता होती है, महागठबंधन के साथ है. 24 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव से बिहार ही नहीं देश की राजनीति भी प्रभावित होगी."- एजाज अहमद, राजद प्रवक्ता

वहीं राजद प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ( BJP spokesperson Vinod Sharma on Bihar MLC Election) ने कहा है कि, महागठबंधन के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वह बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर क्या बोले क्या नहीं बोले. सच्चाई यही है कि पहले भी सबसे ज्यादा इन सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार जीत कर आए थे. हमारे जनप्रतिनिधियों ने काम किया है. ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधि एनडीए के उन नेताओं से जुड़े हुए हैं जो पहले बिहार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं.

"महागठबंधन का दावा पूरी तरह से निराधार है खोखला है. करीब करीब 24 सीटों पर भाजपा जदयू के प्रत्याशी जीतेंगे. पहले भी हम अधिकांश सीटों पर जीते थे. हमारा गठबंधन एकजुट है. हमने काम करके दिखाया है. पहले के एमएलसी ने जनता के लिए काम किया है. सभी को एनडीए पर विश्वास है. जनता बिहार के विकास के लिए हमारे गठबंधन को वोट देगी. हमारे सारे प्रत्याशी जीतेंगे. महागठबंधन में तो पहले से ही बिखराव है. जनता को ये भी विश्वास है कि ये लोग काम करने वाले नहीं है."- विनोद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता

बता दें कि, विधान परिषद की 24 सीट जहां चुनाव होना है उनमें पटना, भोजपुर, गया-जहानाबाद-अरवल, नालंदा, रोहतास-कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी-शिवहर, पूर्णिया-अररिया-किशनगंज, भागलपुर-बांका, मुंगेर-जमुई-लखीसराय, कटिहार, सहरसा-मधेपुरा-सुपौल, मधुबनी, गोपालगंज, बेगूसराय-खगड़िया शामिल हैं.

