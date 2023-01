केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे

पटना: बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज (Lathicharge on farmers in Buxar) के खिलाफ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना के जेपी मूर्ति के नीचे मौन व्रत पर बैठे हैं. उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी बक्सर में हुए किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं.

पढ़ें- बड़ा एक्शन: बक्सर में किसानों पर लाठीचार्ज मामले में दोषी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, थानेदार को हटाया गया

पटना में अश्विनी चौबे का मौन व्रत: मौन व्रत पर बैठने से पहले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि चौसा में किसानों को मुआवजा मांगने पर लाठी से पीटना गलत है. अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है. उसको लेकर हमलोग आज मौन उपवास पर बैठे हैं.

"पुलिस ने किसानों के साथ अन्याय किया है और जिस दोषी अधिकारी ने लाठीचार्ज किया है उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी रहेगा. हमने बक्सर में भी अंबेडकर मूर्ति के नीचे धरना दिया था, उपवास किया था और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा."- अश्विनी चौबे, केंद्रीय राज्य मंत्री

'बक्सर के किसानों को मिले न्याय': वहीं धरने पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरोज रंजन पटेल ने कहा कि पूरे राज्य में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है. सरकार गूंगी बहरी हो गई है. नीतीश सरकार को होश में लाने के लिए हम लोग इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं.

"जब तक बक्सर के किसानों के साथ न्याय नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी. सरकार किसान विरोधी है. जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा प्रदर्शन जारी रहेगा."- सरोज रंजन पटेल, अध्यक्ष, बीजेपी किसान मोर्चा



क्या है पूरा मामला?: बिहार के बक्सर जिला के चौसा प्रखंड के बनारपुर (Chausa Block Banarpur) में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला था. रात 12:00 बजे घर में सो रहे किसान (Lathicharge On farmer family In House At buxar) पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठियां चटकाई थी. घटना का वीडियो परिजनों ने मीडिया से साझा किया था. इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है.