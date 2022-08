पटनाः बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत ऑग्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफरी (ANM) के 10709 पदों (Vacancy of 10709 ANM post in Bihar) पर निकाली गई वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू (Application process start for recruitment of ANM in Bihar) हो गई है. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 1 सितंबर 2022 है. आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं. एएनएम की 10709 सीटों में जनरल के 3539 सीटें हैं.

क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और अभ्यर्थी का बिहार नर्सिंग एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है. वहीं, बिहार के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्य कर रहे उम्मीदवार- 25 अंक (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक). किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्त आनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा.

क्या है आवेदन की आयु सीमाः उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 अगस्त 2021 को कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग 40 साल एससी और एसटी के लिए 42 साल होनी चाहिए. इसके साथ ही वैसे व्यक्ति जो 1 अगस्त 2015 में इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता पूरी कर चुके थे और विज्ञापन प्रकाशित ना होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे उन्हें category wise अधिकतम आयु सीमा में 6 साल की छूट दी जाएगी.

क्या होगा वेतनमानः बिहार में एएनएम का वेतनमान 5200-20200 और ग्रेड पे 2400 है. बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से निकाली गई इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होगी. बिहार एएनएम भर्ती 2022 आवेदन फीस सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/इडब्लूएस- 200 रुपये, एससी और एसटी- 50 रुपये और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए- 200 रुपये है.