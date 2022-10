पटनाः बिहार में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता बदतर होने लगी है. राजधानी पटना समेत बिहार के कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी (Air Quality Index crosses 300 In Bihar) गिर रही है. राजधानी की बात तो छोड़िये कई शहरों में भी हवा अब दम घोंटू बनती जा रही है. सबसे बुरा हाल बेगूसराय का है जहां एक्यूआई 316 (Most Polluted City In Bihar 2022) है और उसके बाद सिवान जहां एक्यूआई लेबल 300 दर्ज किया गया है. पटना, गया, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर में भी वायु गुणवत्ता सही नहीं है.

स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ींः राजधानी पटना के विभिन्न इलाकों की बात करें तो यहां कई जगहों पर एयर क्वालिटी गिर गई है. बीआईटी मेसरा की एक्यूआई 226, ईको पार्क की 230, डीआरएम ऑफिस, खगौल की 217, पटनासिटी की 209, एसके मिमोरियल हॉल की 170 दर्ज की गई है. बता दें कि एक्यूआई 50 के नीचे हो तो हवा सबसे अच्छी होती है. 50 से 100 के बीच संतोषजनक और 100 से ऊपर जाने पर इसे प्रदूषित माना जाता है. 100-200 के बीच एक्यूआई को संतुलित, 200-300 के बीच खराब, 300-400 तक बहुत खराब और 400 से ऊपर खतरनाक स्तर होता है. एक्यूआई जितना ज्यादा होगा, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा होने लगेंगी.

जहरीली हवा ले रहे हैं लोगः आमतौर पर लोगों को सांसों से शुद्ध हवा तब तक मिलती रहती है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम हो. लेकिन पटना सहित राज्य के 5 शहर ऐसे हैं, जहां लोग सांस के रूप में जहरीली हवा ले रहे हैं. डॉक्टरों का भी मानना है कि ये हवा ठीक नही है. पटना के कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों का भी मानना है कि बिहार में हवा की गुणवत्ता सही नहीं है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक कहता है कि जिन इलाके में एक्यूआई लेवल 301 से अधिक है तो वहां की हवा बहुत ही खराब है. वायु प्रदूषण विशेषज्ञों की मानें तो पटना में नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्रों में एक्यूआई लेवल बहुत खराब स्थिति में है, यानी कुछ इलाके में वहां की हवा जहरीली हो गई है.

