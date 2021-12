पटना: बिहार में अपराध पर नियंत्रण (Crime in Bihar) लगाने के लिए पुलिस की ओर से (Operation Prahar For Arresting Criminals In Bihar) ऑपरेशन प्रहार के नाम से अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत पुलिस बल के (Police Force Empowerment In Bihar) सशक्तिकरण हेतु जिलों में उपलब्ध सशस्त्र बलों में से क्षेत्रीय मुख्यालय वाले जिलों में एक कंपनी और अन्य जिलों में आवश्यक्तानुसार एक या दो प्लाटून गठित की गई है, जिसका नाम वज्र रखा गया है.

वर्तमान में बिहार के समस्त जिलों में हो रहे गंभीर अपराध को लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी तथा मद्य निषेध हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान को ऑपरेशन प्रहार का नाम दिया गया है. मद्य निषेध हेतु जिलों में गठित एंटी लिकर टास्क फोर्स, और हत्या, पुलिस पर हमले, अन्य गंभीर अपराधों में अपराधियों तथा वंछितों की गिरफ्तारी हेतु जिलों में गठित वज्र कंपनी या प्लाटून के द्वारा बिहार में 18 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच अभियान के तहत कई सफलता हासिल की गई है.

दरअसल, बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार बिहार में कुल 57 कंपनियां प्लाटून मौजूद हैं. इन प्लाटून द्वारा हत्या के 64, पुलिस पर हमला के 62, हत्या के प्रयास 112, कुल मिलाकर 505 लोगों की गिरफ्तारी की गई है. वहीं, अभियान के तहत 13 हथियार और 60 कारतूस भी बरामद किये गये हैं. इन कंपनियों द्वारा सबसे ज्यादा बिहार के सारण में 614, गोपालगंज से 50, सिवान से 43, पूर्णिया से 41 और नालंदा से 34 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है.

वहीं, एंटी लिकर टास्क फोर्स के द्वारा विगत 4 दिनों में 216 कंपनियों द्वारा 6934 लीटर देसी और 8072 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है. कार्रवाई में 617 शराब की भट्ठियों को भी नष्ट किया गया है और कुल 549 लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

