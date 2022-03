पटना: यूक्रेन में फंसे बिहारी छात्रों का पटना आना जारी (Bihari Students Strained in Ukraine Continue to Arrive in Patna) है. बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर 22 छात्र-छात्राएं पहुंचे, जो बिहार के विभिन्न जिलों के थे. पटना एयरपोर्ट पर छात्रों के परिजन काफी देर से इंतजार कर रहे थे. इस दौरान यूक्रेन से आए छात्रों (Bihari Students Strained in Ukraine) ने भारत सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया. कहा कि इंडियन एंबेसी ने बेहतर काम किया है.

12 किमी पैदल चलकर पहुंची रोमानिया बॉर्डरः यूक्रेन से आई वैशाली की संजना राठौर ने कहा कि बॉर्डर तक आने में काफी दिक्कतें हुई. बस हम लोगों को रोमानिया बॉर्डर से 12 किलोमीटर पहले छोड़ दिया गया. 12 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग रोमानिया बॉर्डर पहुंचे. वहां भी काफी भीड़ थी. किसी तरह हम लोग रोमानिया में आए. वहां से यात्रा कर फिर हम लोग दिल्ली पहुंचे. दिल्ली से आज पटना पहुंचे हैं. अपने घर पहुंच गए काफी खुश हैं. साथ ही जो छात्र वहां फंसे हैं, उन्हें भी वापस लाने की कोशिश केंद्र सरकार को करनी चाहिए.

लगातार हो रही है बमबारीः सिवान के रहने वाले छात्र राजेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि यूक्रेन की हालत खराब है. लगातार बमबारी हो रही है. कब किसकी जान जाएगी, किसी को पता नहीं है. ऐसे में हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं, काफी खुश हैं. केंद्र सरकार ने हमारी काफी मदद की है. वहां का एक एक मिनट काफी डर में गुजर रहा था.

मां की आंखों से छलके आंसूः पटना एयरपोर्ट पर अपने बच्चे को लेने आए परिजनों में काफी खुशी दिखी. बच्चों की मां की आंखों से आंसू छलक रहे थे. संजना राठौर की मां अपने पूरे परिवार के साथ पहुंची थी, उन्होंने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया. कहा कि जो हालात यूक्रेन में हैं, जो भी भारतीय छात्र फंसे हैं, सरकार उन्हें जल्द से जल्द लाए. जिस तरह हमारे बच्चे सकुशल घर पहुंच गए हैं, हम कामना करते हैं कि भारत के जो भी बच्चे वहां फंसे हुए हैं, वे शीघ्र से शीघ्र अपने घर पहुंच जाएं.

