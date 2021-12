पटनाः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई साल की अंतिम कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर (14 agendas Passed in Nitish cabinet meeting) लगी है. कैबिनेट ने नेचर सफारी राजगीर के अस्थाई और सुचारू संचालन के लिए 38 पदों के सृजन और विभिन्न कोटि के कुल 35 गाड़ियों की खरीद की स्वीकृति दी है, वहीं इको पर्यटन के लिए विभिन्न कोटि के 224 पदों के सृजन की स्वीकृति (Creation Of Posts in Rajgir Nature Safari Approved ) दी गई है.

राजगीर जू सफारी के स्थाई और सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 29 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी मिली है. इसके अलावा मुख्य अभियंता संजय कुमार सेवा निवृति के बाद एक साल के लिए मुख्य अभियंता के पद पर नियोजित करते हुए मुख्य महाप्रबंधक बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पद पर 1 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी गई है.

चार जिलों पूर्वी चंपारण, बक्सर, सीतामढ़ी, सहरसा में आरओबी निर्माण के लिए 233 करोड़ 12 लाख 88 हजार की राशि की स्वीकृति दी गई है. पथ प्रमंडल सहरसा के अंतर्गत बरियाही बाजार से सहरसा बाईपास 10.98 किलोमीटर की लंबाई में सड़क निर्माण के लिये 21 करोड़ 76 लाख स्वीकृत की गई है. वहीं कैबिनेट ने दरभंगा के औषधि निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी है.

बता दें कि बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं. लेकिन कार्यकाल को कैबिनेट ने विस्तार नहीं दिया है. कैबिनेट ने उनके मंगलमय भविष्य की शुभकामना दी है. बता दें कि पहले ही दो बार उनका सेवा विस्तार हो चुका है.

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता पद पर संजय कुमार को एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है. बिहार नगरपालिका अधिनियम में संशोधन कर 3 नये नगर निकायों के गठन को मंजूरी मिली है. 07 नगर निकायों का उत्क्रमण और 02 नगर निकायों के विस्तार सहित 07 नगर निकायों के नाम में संशोधन की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है.

