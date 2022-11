नालंदा : बिहार के नालंदा में (Liquor Smuggling In Nalanda) अवैध शराब को लेकर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला (Attack on Excise department team in Nalanda) कर दिया. अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए हमला किया है. इस हमले में उत्पाद विभाग की टीम की कई गाड़ियां को क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं. ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम पर पथराव कर दिया. इस पथराव में उत्पाद विभाग की एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है जबकि 2 पुलिसकर्मी को भी मामूली चोटे आई है. उत्पाद विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ भट्टबीघा गांव में छापेमारी के लिए गई थी.

ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव: घटना के संबंध में उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के भट्टबीघा गांव में उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने दल बल के साथ गई थी. हालांकि छापेमारी के क्रम में भट्टबीघा गांव निवासी नीतीश कुमार और महेश प्रसाद यादव को शराब पीने और शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया. लेकिन जैसे ही गिरफ्तार नीतीश कुमार और महेश प्रसाद यादव को उत्पाद विभाग की टीम अपने साथ लेकर जाने लगी. इसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया.

पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार : छापेमारी के दौरान हुए पथराव में उत्पाद विभाग का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है जबकि 2 पुलिसकर्मी को भी मामूली चोटे आई है. उत्पाद विभाग की टीम को पूर्व से इस इलाके के बारे में भली-भांति जानकारी थी. यही कारण था कि उत्पाद विभाग की टीम पूरी तैयारी के साथ भट्टबीघा गांव में छापेमारी के लिए गई थी. फिलहाल दोनों गिरफ्तार नीतीश कुमार और महेश प्रसाद यादव को कानूनी कार्रवाई करने के बाद जेल भेज दिया गया है. वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने बसवनबीघा गांव से नशे की हालत में गुड्डू यादव और पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया है.

"नालंदा में नशेड़ियों और शराब माफियाओं को गिरफ्तार करने के लिए भट्टबीघा गांव गयी थी. छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने हमला बोल दिया. इसके बावजूद नीतीश कुमार और महेश प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. बसवनबीघा गांव से नशे की हालत में गुड्डू यादव और पवन कुमार को भी गिरफ्तार किया है." -उमाशंकर प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक

