नवादा: बिहार के नवादा में एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई (Car Burnt Down On Highway In Nawada). ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचाई. घटना पकरीबरावां प्रखंड के चातर मोड़ के पास की है. पकरीबरावां-वारिसलीगंज पथ पर एक लग्जरी कार धू-धूकर जल गई. आग इतनी भयावह थी कि गाड़ी मालिक और आसपास के लोग देखते रह गये.

ये भी पढ़ें-VIDEO: दूल्हा-दुल्हन की कार में अचानक लग गई आग, बाल-बाल बचे नवदंपति

चलती कार में लगी आग: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पटना के गुलजारबाग से दिलीप कुमार अपने मामा, नानी और एक मित्र के साथ कार से कौवाकोल के सीतुआ अपने बीमार मामा पिंटू चौधरी का इलाज कराने जा रहे थे. इसी बीच चातर मोड़ के पास अचानक कार से धुआं निकलने लगा. कार रोककर जब बाहर झांका तब तक इंजन में आग लग चुकी थी.

धू-धू कर जली कार: आनन-फानन में सभी कार से बाहर निकले. इस बीच आग की गति तेज होती गयी. आसपास आग बुझाने का कोई साधन नहीं होने के कारण लोग देखते रह गये. इस दौरान कार धू-धू कर जलकर राख हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद वारिसलीगंज से मानस कुमार के नेतृत्व में अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ राख हो चुका था. पकरीबरावां पुलिस घटना की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ें-नवादा: अवैध रूप से पार्क सफारी गाड़ी बनी 'आग का गोला', अस्पताल परिसर में मची अफरा-तफरी

ये भी पढ़ें-VIDEO: पूर्णिया में आग के गोले में तब्दील हुई चलती कार, गाड़ी में ही फंस गया ड्राइवर, फिर..

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP