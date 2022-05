कटिहारः बिहार के कटिहार जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग में दो युवकों को गोली लग गयी. हादसे के बाद घायलों को कटिहार सदर अस्पताल में भर्ती (Two Youths Injured During Firing in katihar) किया था. चिकित्सकों नें दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल से हाइयर सेंटर कर दिया है. दोनों अभी बेहोश है. घटना शुक्रवार देर रात सहायक थाना क्षेत्र के शीतला स्थान की है, जहां अज्ञात अपराधियों ने दोनों युवकों पर जानलेवा हमला किया है. घटना क्यों और किसने अंजाम दिया, इस पर सस्पेंस बरकरार है. पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गयी है.

ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाका थर्रा उठाः शीतला स्थान इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा. गोलीकांड में घायलों की पहचान राकेश झा और प्रशांत कुमार के रूप में हुई है. घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया, इसका अब तक अब तक खुलासा नहीं हो सका है. कटिहार सदर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि मामले में पुलिस सुराग की तलाश कर रही है. गोलीबारी के शिकार दोनों युवकों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है, ताकि कोई सुराग हाथ लगे.





"जब तक पीड़ित को होश नहीं आ जाता है और पुलिस उसके बयान कलम बंद नहीं कर लेती है , तब तक इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि घटना को किसने और क्यों अंजाम दिया इस पर कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है . फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अनुसंधान में जुट गई है." -ओमप्रकाश, एसडीपीओ,कटिहार सदर

